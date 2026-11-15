Акція "Порожні стільці" у Києві. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

У Києві та Львові 15 листопада о 12:00 відбулася правозахисна акція "Порожні стільці". Її присвятили українським журналістам, письменникам, митцям і правозахисникам, які зникли безвісти, були ув'язнені або перебувають у російському полоні через війну проти України.

Про це повідомляють журналістки Новини.LIVE Анастасія Жиденко та Марта Байдака.

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Як відбулася акція "Порожні стільці"

У Києві та Львові порожні стільці, як символ інсталяції людей, що зникли безвісти, та не можуть перебувати поряд зі своїми близькими. Кожен стілець — символ окремої особистості, її історію та життя, але її місце залишається порожнім.

Порожні стільці у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

До заходів долучилися звільнені з російського полону українці, журналісти, правозахисники, представники культурної спільноти та родичі полонених і зниклих безвісти.

Мати зниклого безвісти. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Близькі люди безвісти зниклих. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Учасники поділилися власним досвідом перебування в російському ув'язненні, розповіли про становище тих, хто досі залишається в неволі, та наголосили на необхідності їх звільнення.

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Серед спікерів акції були правозахисник і журналіст Максим Буткевич, ветеран Роман Борщ, звільнений із полону автор Євген Шибалов, директорка видавництва "Білка" Ірина Білоцерковська, автор книжки "Окраєць" Дмитро Канупєр та представниця Асоціації родин захисників "Азовсталі" Софія Крохмалюк.

Журналіст у минулому, Руслан Борщ перебував у полоні 33 місяці:

"За даними того ж координаційного штабу, 45 медійників перебуває в полоні.З них 34 – це цивільні, 11 – військовослужбовці, і це ті люди, які тим чи іншим чином можуть впливати на суспільну думку. І Росія їх утримує, їх, цивільних, просто через те, що свобода слова. Слово, в принципі, як таке вільне, воно з Росією не сумісне", — сказав він.

Також до учасників звернулися заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков:

"У тимчасово окупованому Криму зараз є 15 громадських журналістів, більшість з них не працювали в якихось редакціях, а саме бажали донести голос окупації, те, що відбувається в окупації, до світу. Більшість з них отримали терміни ув'язнення від 15 років і більше, і зараз залишаються у російських катівнях. Також Російська Федерація після повномасштабного вторгнення зрозуміла, що голос з окупованих територій, це є зброя України, і вони її дуже боялися, візуально була введена інша відповідальність, так звана дискредитація російської армії.

На території тимчасово окупованого Криму на сьогодні понад 1800 адміністративних протоколів винесено нашим громадянам, щоб відзначити, що це за статистикою найбільша кількість протоколів, яка є російськими судами на території Росії й окупованих територій. Щоб розуміло, за що виносяться ці протоколи, то 160 — це за вислів, слава Україні, а понад 110 — це за слова "Ні війні", — сказав він.

Сестра незаконно засудженого цивільного бранця Богдана Зізи, Олександра Баркова теж була на заході:

"Наразі політичних в'язнів з Криму нараховується понад 200 людей. Я впевнена, що, наприклад, по тій самій механіці, як звільнили, дякувати Богу, людей з Олешок, так само можна звільнити наших людей", — наголосила вона.

Ведучими заходу стали координаторка адвокаційних кампаній Центру громадянських свобод Анастасія Головненко та директорка з розвитку Українського ПЕНу Ганна Устинова.

"Правозахисні організації постійно отримують повідомлення про переслідування журналістів на окупованих територіях та про їхнє ув'язнення. Сьогодні серед нас є Максим Будкевич та Роман Борщ, українські ветерани, медійники, правозахисники, які сьогодні у різний спосіб, але докладають дуже багато зусиль до того, щоб на національному та міжнародному рівнях робити все, що можливо заради звільнення поневолених. Повернення їм людської гідності, права і несправедливість", — звернулась до присутніх Анастасія Головненко.

Акція "Порожні стільці" у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Співорганізаторка акції "Порожні стільці" у Львові Олександра Довжик повідомила про важливість заходу:

"Нам необхідно пам'ятати про людей, які утримуються в російському колоні, треба пам'ятати про те, що зараз не існує міжнародних механізмів для того, щоб боротися і визволяти саме цивільних людей, які є незаконно ув'язнені Росією. Тому наші голоси й інформування є тим інструментом, який дозволяє нам боротися за їх визволення", — сказала вона.

Журналіст Олег Батурин був в російському полоні, він повідомив під час акції у Львові, що підтримує акцію "Порожні стільці", оскільки багато цивільних, його знайомих і земляків досі перебувають у російській неволі. За його словами, викрадення людей на окупованих територіях тривають, тому важливо продовжувати тиснути на Росію всіма можливими способами та нагадувати про українців, яких необхідно повернути додому.

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