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Главная Киев В Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии

В Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии

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Дата публикации 3 июля 2026 14:17
Киев и область перешли на экстренные отключения электроэнергии 3 июля
Энергетики. Фото: ДТЭК

На территории столицы и по всей Киевской области в пятницу, 3 июля, был в срочном порядке введен режим чрезвычайных ограничений электроснабжения. Соответствующее распоряжение об отключении электроэнергии поступило непосредственно от национальной компании «Укрэнерго».

Об этом сообщили в компании «ДТЭК», передает Новини.LIVE.

Причина отключения электроэнергии в Киеве 3 июля

Национальный энергооператор «Укрэнерго» инициировал экстренные отключения света для потребителей столичного региона. В настоящее время ограничения уже распространяются на населенные пункты Киевской области и город Киев.

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Сообщение от ДТЭК. Фото: скриншот

О любых дальнейших изменениях в режиме подачи электроэнергии или возможной отмене экстренных мер жителей обещают оперативно информировать через официальный Telegram-канал. В ДТЭК советуют следить за актуальными обновлениями.

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График. Фото: ДТЭК

Между тем, как сообщал Новини.LIVE, в Дарницком районе Киева до сих пор расчищают завалы дома, в который 2 июля попала российская ракета. Судьба восьми киевлян до сих пор неизвестна, они числятся пропавшими без вести. ГСЧС предупредила о высоком риске обрушения здания из-за сильных повреждений. Тем временем киевляне приносят туда игрушки, цветы и конфеты в память о погибших в результате российского обстрела.

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Параллельно мэр Киева Виталий Кличко сообщил подробности о состоянии госпитализированных киевлян. Среди них есть дети, которые сейчас находятся в очень тяжелом состоянии. Также среди пострадавших есть и медики. Родители некоторых детей, проходящих сейчас интенсивную терапию, считаются без вести пропавшими.

Киев ДТЭК отключения света
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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