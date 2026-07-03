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Головна Київ У Києві та області ввели екстрені відключення світла

У Києві та області ввели екстрені відключення світла

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Дата публікації: 3 липня 2026 14:17
Київ та область перейшли на екстрені відключення світла 3 липня
Енергетики. Фото: ДТЕК

На території столиці та по всій Київській області у п'ятницю, 3 липня, було терміново запроваджено режим екстрених обмежень електропостачання. Відповідна вказівка про знеструмлення надійшла безпосередньо від національної компанії "Укренерго".

Про це повідомили у компанії "ДТЕК", передає Новини.LIVE.

Причина відключення електроенергії в Києві 3 липня

Національний енергооператор "Укренерго" ініціював екстрені відключення світла для споживачів столичного регіону. Наразі обмеження вже поширюються на населені пункти Київської області та місто Київ.

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Повідомлення від ДТЕК. Фото: скриншот

Про будь-які подальші зміни в режимі подачі струму чи можливе скасування екстрених заходів жителів обіцяють оперативно сповіщати через офіційний телеграм-канал. В ДТЕК радять стежити за актуальними оновленнями.

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Графік. Фото: ДТЕК

Тим часом, як повідомляв Новини.LIVE, у Дарницькому районі Києва досі розбирають завали будинку, куди влучила російська ракета 2 липня. Доля вісьмох киян досі невідома, вони вважаються зниклими безвісти. ДСНС попередила, що ж високий ризик обвалу будинку через сильні пошкодження. Тим часом кияни зносять туди іграшки, квіти та цукерки у знак пам'яті про вбитих російським обстрілом.

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Паралельно мер Києва Віталій Кличко повідомив деталі про стан госпіталізованих киян. Серед них є діти, які наразі у дуже важкому стані. Також серед травмованих є й медики. Батьки деяких дітей, що проходять зараз інтенсивну терапію, вважаються безвісти зниклими.

Київ ДТЕК відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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