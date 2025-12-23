Видео
В Киеве и ряде областей объявили тревогу

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 06:13
Воздушная тревога в Киеве и областях 23 декабря из-за дронов
Срочная новость

Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей Украины прямо сейчас, утром 23 декабря. Причиной сигнала, предварительно, стали вражеские дроны.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Читайте также:

Тревога в Киеве и областях утром 23 декабря

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении в 06:03.

За 20 минут до этого Воздушные силы ВСУ фиксировали на севере Киевской области целые группы дронов РФ, однако в то время они держали курс в направлении Житомирской области.

Также стоит отметить, что мониторинговые каналы писали ночью о взлете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и пуске крылатых ракет. Кроме того, была информация, что враг запустил ракеты "Калибр" из Черного моря. Сейчас официально информацию о ракетах пока не подтверждали.

Новость дополняется...

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
