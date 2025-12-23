Повітряна тривога у Києві та областях 23 грудня через дрони

У Києві та низці областей оголосили тривогу
Повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей України прямо зараз, зранку 23 грудня. Причиною сигналу, попередньо, стали ворожі дрони.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", — йдеться у повідомленні о 06:03.
За 20 хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ фіксували на півночі Київської області цілі групи дронів РФ, проте на той час вони тримали курс у напрямку Житомирської області.
Також варто зазначити, що моніторингові канали писали вночі про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та пуск крилатих ракет. Окрім того, була інформація, що ворог запустив ракети "Калібр" з Чорного моря. Наразі офіційно інформацію про ракети поки що не підтверджували.
