Україна
У Києві та низці областей оголосили тривогу

У Києві та низці областей оголосили тривогу

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 06:13
Повітряна тривога у Києві та областях 23 грудня через дрони
Термінова новина

Повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей України прямо зараз, зранку 23 грудня. Причиною сигналу, попередньо, стали ворожі дрони.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Читайте також:

Тривога у Києві та областях зранку 23 грудня

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", — йдеться у повідомленні о 06:03.

За 20 хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ фіксували на півночі Київської області цілі групи дронів РФ, проте на той час вони тримали курс у напрямку Житомирської області.

Також варто зазначити, що моніторингові канали писали вночі про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та пуск крилатих ракет. Окрім того, була інформація, що ворог запустив ракети "Калібр" з Чорного моря. Наразі офіційно інформацію про ракети поки що не підтверджували.

Новина доповнюється...

Київ обстріли дрон Шахід-136 повітряна тривога війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
