Воздушная тревога в Киеве 15 января из-за угрозы баллистики

Для ряда регионов есть угроза баллистики. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу в Киеве и областях объявили прямо сейчас, поздно вечером 15 января. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Тревога в Киеве из-за баллистики 15 января

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги!", — говорится в сообщении в 23:55.

В то же время в Воздушных силах ВСУ уточнили, что угроза баллистики с северо-восточного направления.

Обновлено в 00:10

В столице объявили отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:58 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что сегодня утром в Киеве и некоторых областях тоже объявляли тревогу. Причиной стала угроза дронов, после чего в столице и Львове прогремели взрывы.

Позже стало известно, что во Львове в результате атаки беспилотника получила повреждения церковь святых Ольги и Елизаветы. Как известно, этот храм является памятником местного значения, которому более 100 лет.