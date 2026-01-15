Повітряна тривога у Києві 15 січня через загрозу балістики

У Києві та низці областей оголосили тривогу
Повітряну тривогу у Києві та областях оголосили прямо зараз, пізно ввечері 15 січня. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Тривога у Києві через балістику 15 січня
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!", — йдеться у повідомлені о 23:55.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза балістики з північно-східного напрямку.
Оновлено о 00:10
В столиці оголосили відбій тривоги.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:58 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що сьогодні зранку у Києві та деяких областях теж оголошували тривогу. Причиною стала загроза дронів, після чого в столиці та Львові пролунали вибухи.
Пізніше стало відомо, що у Львові внаслідок атаки безпілотника зазнала пошкоджень церква святих Ольги та Єлизавети. Як відомо, цей храм є пам'яткою місцевого значення, якій понад 100 років.
