Головна Київ У Києві та низці областей оголосили тривогу

У Києві та низці областей оголосили тривогу

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 23:58
Повітряна тривога у Києві 15 січня через загрозу балістики
Для низки регіонів є загроза балістики. Ілюстративне фото: Reuters

Повітряну тривогу у Києві та областях оголосили прямо зараз, пізно ввечері 15 січня. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Читайте також:

Тривога у Києві через балістику 15 січня

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!", — йдеться у повідомлені о 23:55.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза балістики з північно-східного напрямку.

Оновлено о 00:10

В столиці оголосили відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:58 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Тривога у Києві та областях через балістику 15 січня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що сьогодні зранку у Києві та деяких областях теж оголошували тривогу. Причиною стала загроза дронів, після чого в столиці та Львові пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що у Львові внаслідок атаки безпілотника зазнала пошкоджень церква святих Ольги та Єлизавети. Як відомо, цей храм є пам'яткою місцевого значення, якій понад 100 років.

Київ повітряна тривога ракети війна в Україні Росія балістична атака
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
