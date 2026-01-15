Повітряна тривога у Києві 15 січня через загрозу балістики

Для низки регіонів є загроза балістики. Ілюстративне фото: Reuters

Повітряну тривогу у Києві та областях оголосили прямо зараз, пізно ввечері 15 січня. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Тривога у Києві через балістику 15 січня

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!", — йдеться у повідомлені о 23:55.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза балістики з північно-східного напрямку.

Оновлено о 00:10

В столиці оголосили відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:58 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що сьогодні зранку у Києві та деяких областях теж оголошували тривогу. Причиною стала загроза дронів, після чого в столиці та Львові пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що у Львові внаслідок атаки безпілотника зазнала пошкоджень церква святих Ольги та Єлизавети. Як відомо, цей храм є пам'яткою місцевого значення, якій понад 100 років.