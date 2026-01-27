Видео
Україна
В Киеве и ряде областей объявили тревогу

В Киеве и ряде областей объявили тревогу

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 00:15
Воздушная тревога в Киеве 27 января из-за баллистики
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей Украины объявили прямо сейчас, в ночь на 27 января. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Читайте также:

Тревога в Киеве и областях 27 января

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги!", — говорится в сообщении в 00:11.

В то же время Воздушные силы ВСУ уточнили, что угроза баллистики существует именно из Курска.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:15 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Повітряна тривога у Києві та областях 27 січня через загрозу балістики
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что вечером 26 января, россияне атаковали Кривой Рог "Шахедом". Враг попал в многоэтажку, в результате чего произошел пожар.

Также мы писали, что в тот же вечер россияне нанесли ракетный удар по Харькову. В результате обстрела повреждены жилые дома и школы.

Киев воздушная тревога война в Украине Россия балистическая атака баллистические ракеты
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
