Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві та низці областей оголосили тривогу

У Києві та низці областей оголосили тривогу

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 00:15
Повітряна тривога у Києві 27 січня через балістику
Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили прямо зараз, в ніч проти 27 січня. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Реклама
Читайте також:

Тривога у Києві та областях 27 січня

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!", — йдеться у повідомленні о 00:11.

Водночас Повітряні сили ЗСУ уточнили, що загроза балістики існує саме з Курська.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Повітряна тривога у Києві та областях 27 січня через загрозу балістики
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що ввечері 26 січня, росіяни атакували Кривий Ріг "Шахедом". Ворог влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого сталася пожежа.

Також ми писали, що того ж вечора росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та школи.

Київ повітряна тривога війна в Україні Росія балістична атака балістичні ракети
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації