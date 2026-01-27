Повітряна тривога у Києві 27 січня через балістику

Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили прямо зараз, в ніч проти 27 січня. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Реклама

Читайте також:

Тривога у Києві та областях 27 січня

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!", — йдеться у повідомленні о 00:11.

Водночас Повітряні сили ЗСУ уточнили, що загроза балістики існує саме з Курська.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що ввечері 26 січня, росіяни атакували Кривий Ріг "Шахедом". Ворог влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого сталася пожежа.

Також ми писали, що того ж вечора росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та школи.