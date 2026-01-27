Повітряна тривога у Києві 27 січня через балістику

У Києві та низці областей оголосили тривогу
Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили прямо зараз, в ніч проти 27 січня. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Тривога у Києві та областях 27 січня
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!", — йдеться у повідомленні о 00:11.
Водночас Повітряні сили ЗСУ уточнили, що загроза балістики існує саме з Курська.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що ввечері 26 січня, росіяни атакували Кривий Ріг "Шахедом". Ворог влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого сталася пожежа.
Також ми писали, що того ж вечора росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та школи.
Читайте Новини.LIVE!