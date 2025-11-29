Вечерняя воздушная тревога в Киеве и некоторых областях вечером 29 ноября — что известно об опасности

Срочная новость

Воздушную тревогу объявили в Киеве сейчас, поздно вечером в субботу, 29 ноября. Также красные на карте воздушных тревог некоторые области.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

Что известно о воздушной тревоге в Киеве вечером 29 ноября

Воздушную тревогу в столице объявили в 23:01. В 23:06 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что в районе столицы находятся вражеские БпЛА. Граждан призвали находиться в укрытиях.

Новость дополняется