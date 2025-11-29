Вечірня повітряна тривога в Києві та деяких областях увечері 29 листопада — що відомо про небезпеку

Термінова новина

Повітряну тривогу оголосили в Києві зараз, пізно ввечері в суботу, 29 листопада. Також червоні на карті повітряних тривог деякі області.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.

Що відомо про повітряну тривогу в Києві ввечері 29 листопада

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 23:01. О 23:06 Повітряні Сили ЗС України попередили, що в районі столиці перебувають ворожі БпЛА. Громадян закликали перебувати в укриттях.

Новина доповнюється