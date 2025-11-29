Вечірня повітряна тривога в Києві та деяких областях увечері 29 листопада — що відомо про небезпеку

У Києві та низці областей тривога — яка небезпека
Дата публікації: 29 листопада 2025 23:14
Термінова новина
Повітряну тривогу оголосили в Києві зараз, пізно ввечері в суботу, 29 листопада. Також червоні на карті повітряних тривог деякі області.
Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.
Що відомо про повітряну тривогу в Києві ввечері 29 листопада
Повітряну тривогу у столиці оголосили о 23:01. О 23:06 Повітряні Сили ЗС України попередили, що в районі столиці перебувають ворожі БпЛА. Громадян закликали перебувати в укриттях.
Новина доповнюється
