Главная Киев В Киеве из-за непогоды приспустили главный флаг Украины

В Киеве из-за непогоды приспустили главный флаг Украины

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 14:03
В Киеве временно приспустили главный флаг
Техника расчищает дороги. Фото: Новини.LIVE

В столице в четверг, 8 января, временно приспустили главный государственный флаг Украины из-за плохой погоды. Решение приняли из соображений безопасности, чтобы уберечь полотнище от возможных повреждений во время сильных осадков и ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

В Киеве бушует снежная буря

По прогнозам синоптиков, 8 января в Киеве ожидается значительный мокрый снег, дождь и гололед. В ночь на 9 января возможны интенсивные снегопады и метель. Из-за этого синоптики объявили в Киеве желтый уровень опасности.

В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" объяснили, что флаг будет оставаться приспущенным, пока снежные метели не закончатся. Там отметили, что такие меры применяют во время сложных метеоусловий, чтобы сохранить государственный символ в надлежащем состоянии.

В городской администрации также напомнили, что флагшток на Печерских холмах является масштабной инженерной конструкцией. Его высота достигает почти 90 метров, общий вес составляет 32 тонны, а размер полотнища - 16 на 24 метра.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала мощные ме тели и снега в нескольких областях Украины. В частности самые большие заносы произошли в западных областях Украины. Львов погряз в снежных сугробах и мэр сделал уже заявление.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
