У Києві тимчасово приспустили головний прапор

У столиці в четвер, 8 січня, тимчасово приспустили головний державний прапор України через погану погоду. Рішення ухвалили з міркувань безпеки, аби вберегти полотнище від можливих пошкоджень під час сильних опадів і вітру.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

У Києві вирує снігова буря

За прогнозами синоптиків, 8 січня в Києві очікується значний мокрий сніг, дощ і ожеледь. У ніч на 9 січня можливі інтенсивні снігопади та хуртовина. Через це синоптики оголосили в Києві жовтий рівень небезпеки.

У комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" пояснили, що прапор залишатиметься приспущеним, поки снігові хуртовини не закінчаться. Там зазначили, що такі заходи застосовують під час складних метеоумов, щоб зберегти державний символ у належному стані.

У міській адміністрації також нагадали, що флагшток на Печерських пагорбах є масштабною інженерною конструкцією. Його висота сягає майже 90 метрів, загальна вага становить 32 тонни, а розмір полотнища — 16 на 24 метри.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала потужні хуртовини та сніги в кількох областях України. Зокрема найбільші замети сталися у західних областях України. Львів загрузнув у снігових кучугурах і мер зробив уже заяву.