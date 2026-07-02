В Киеве из-за обстрелов есть изменения в движении общественного транспорта

Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

В Киеве 2 июля общественный транспорт курсирует с изменениями в расписании. Причиной этого стала массированная ракетно-дроновая атака на столицу, произошедшая этой ночью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Как курсирует общественный транспорт в Киеве 2 июля

Обновлено. Движение троллейбусов №№ 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, 35 и трамваев №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 возобновлено.

Скриншот сообщения КГГА

В КГГА сообщили, что из-за повреждения контактной сети, отсутствия напряжения и ликвидации последствий вражеского обстрела задерживается движение троллейбусов и трамваев:

троллейбусов № 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50;

трамваев №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

В то же время дополнительно организовано движение автобусов по маршрутам:

трамвая № 14 — "Контрактовая пл. – просп. Видрадный";

троллейбуса № 41 — "ул. Тулузы – ст. м. "Святошин»".

Также известно, что на бульваре Тараса Шевченко перекрыли движение. В связи с этим маршрут автобусов № 114, 118 в настоящее время следующий: ул. Большая Васильковская – ул. Гетмана Павла Скоропадского – ул. Владимирская – бульв. Тараса Шевченко.

Скриншот сообщения КГГА

Как писали Новини.LIVE, в Киеве в результате атаки РФ погибли 13 человек. Наибольшие разрушения понесла Дарницкий район, там уничтожена часть девятиэтажного дома.

После обстрелов столицы Андрей Сибига призвал партнеров немедленно усилить ПВО Украины. По его словам, Россия сознательно ведет террористическую войну против мирного населения, а такие удары являются тяжкими военными преступлениями.