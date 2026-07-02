Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Массированная атака на Киев: Сибига призвал партнеров срочно усилить ПВО

Массированная атака на Киев: Сибига призвал партнеров срочно усилить ПВО

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 08:30
Удар по Киеву 2 июля — Сибига призвал партнеров усилить ПВО Украины
Андрей Сибига. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после очередной массированной российской атаки на Киев 2 июля обратился к международным партнерам с призывом срочно усилить противовоздушную оборону Украины. Также он настаивает на увеличении военной помощи и усилении санкционного давления на Россию.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Андрей Сибига написал в Х.

Сибига обратился к партнерам после обстрела Киева 2 июля

Сибига заявил, что этой ночью российские войска применили различные типы ракет и ударных беспилотников, атаковав жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в столице. В результате удара погибли как минимум 10 человек, однако число жертв может увеличиться, поскольку спасательные работы продолжаются.

Сибига подчеркнул, что Россия сознательно ведет террористическую войну против мирного населения, а такие удары являются тяжкими военными преступлениями. Украина уже информирует о них международных партнеров и организации, требуя привлечения виновных к ответственности.

"Военный преступник Путин может вести только подлую и террористическую войну против мирных жителей, женщин и детей. Потому что в своей войне против Сил обороны Украины он не может достичь никакого результата", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Министр сообщил, что во время рабочего визита в Японию будет поднимать вопрос о российской атаке на всех встречах с международными партнерами. Он призвал мировое сообщество перейти от заявлений к конкретным шагам.

"Решения по системам противовоздушной обороны и ракетам для Украины нужны сейчас, а не позже. Также необходимо уже сейчас усилить санкционное давление на Россию и увеличить поддержку Украины, в частности в энергетической сфере", — подчеркнул глава МИД.

Отдельно Андрей Сибига осудил попытки оправдывать российские удары как ответ на дальнобойные атаки Украины по военным объектам РФ. Он подчеркнул, что в соответствии со статьей 51 Устава ООН Украина имеет законное право на самооборону, тогда как Россия является государством-агрессором и не имеет никакого права наносить удары по украинским городам и гражданскому населению.

"Не ставьте знак равенства между агрессором и страной, которая защищается от агрессии. Не оправдывайте зверства, которые невозможно оправдать. Эта война касается не только Украины, она касается принципов. И нам нужно, чтобы каждый в мире был принципиальным в это сложное время", — подчеркнул министр.

Какова ситуация в Киеве на данный момент

Как писали Новини.LIVE, 2 июля РФ атаковала Киев дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Зафиксированы повреждения и разрушения более чем в 30 местах во всех районах города.

На данный момент известно, что погибли 10 человек, а ещё 56 — пострадали, среди них двое детей. Спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться люди.

Киев Андрей Сибига обстрелы ПВО
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации