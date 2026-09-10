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Главная Киев В Киеве из-за РФ разрушена АЗС, есть раненые: фото последствий

В Киеве из-за РФ разрушена АЗС, есть раненые: фото последствий

Ua ru
10 сентября 2026 12:06
Репортаж
Последствия российского нападения на Киев: раненые и пожары на АЗС 10 сентября
Разрушения на АЗС после падения российского дрона. Фото: Новини.LIVE

В результате российского удара по Голосеевскому району Киева 10 сентября пострадали четыре человека. Атака почти полностью разрушила АЗС, повредила автобусную остановку и привела к масштабным возгораниям в восьмиэтажном нежилом здании и на генераторах. Все очаги пожара уже потушили спасатели.

Об этом с места событий сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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В Киеве загорелась АЗС в Голосеевском районе после атаки дрона

Число пострадавших в результате вражеской атаки на Голосеевский район столицы возросло до четырёх человек. Обновлённые данные обнародовал мэр Виталий Кличко, ранее спасатели сообщали о трёх пострадавших на месте происшествия.

Голосіївський район Києва
Последствия пожара и взрыва. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Российский обстрел привел к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры района. Автозаправочная станция практически полностью уничтожена, взрывная волна и обломки разнесли соседнюю остановку общественного транспорта. Кроме того, огонь охватил восьмиэтажное нежилое здание.

АЗС Голосіївський район Києва
Спасатели на АЗС. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Ситуацию осложнил повторный удар, из-за которого загорелись дизельные генераторы на территории объекта. На место чрезвычайной ситуации оперативно прибыли подразделения ГСЧС. Пожарным удалось обуздать пламя на всех участках возгорания, в настоящее время все пожары полностью ликвидированы.

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Удар дрона по АЗС в Києві
Огражденная территория АЗС. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за регулярных воздушных тревог и многочасового пребывания детей в убежищах Киеву вскоре придется полностью переформатировать образовательный процесс, переняв опыт прифронтовых городов. Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов отмечает, что полноценное обучение в столичных школах в привычном формате становится невозможным.

В то же время по делу о трагедии в селе Мила Бучанского района перед судом предстанет должностное лицо СБУ. Следствие установило, что именно руководитель подразделения должностных лиц проигнорировал базовые нормы безопасности и организовал хранение арсенала боеприпасов в помещении бывшего овощехранилища вблизи жилых домов.

Киев пожар взрыв АЗС дроны Голосеевский район
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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