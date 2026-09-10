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Головна Київ У Києві через атаку РФ зруйновано АЗС, є поранені: фото наслідків

У Києві через атаку РФ зруйновано АЗС, є поранені: фото наслідків

Ua ru
10 вересня 2026 12:06
Репортаж
Наслідки російської атаки на Київ: поранені та пожежі на АЗС 10 вересня
Руйнування на АЗС після падіння російського дрона. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок російського удару по Голосіївському району Києва 10 вересня постраждали четверо людей. Атака майже повністю зруйнувала АЗС, пошкодження зупинки та масштабні займання у восьмиповерховій нежитловій будівлі й на генераторах. Усі осередки вогню вже загасили рятувальники.

Про це з місця події повідомляє журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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В Києві загорілася АЗС у Голосіївському районі після атаки дрона

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Голосіївський район столиці зросла до чотирьох осіб. Оновлені дані оприлюднив міський голова Віталій Кличко, раніше рятувальники повідомляли про трьох травмованих людей на місці події.

Голосіївський район Києва
Наслідки пожежі та вибуху. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Російський обстріл призвів до значних руйнувань цивільної інфраструктури району. Практично дощенту знищена автозаправна станція, вибуховою хвилею та уламками понівечило сусідню зупинку громадського транспорту. Крім того, вогонь охопив восьмиповерхову нежитлову будівлю.

АЗС Голосіївський район Києва
Рятувальники на АЗС. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Ситуацію ускладнив повторний удар, через який спалахнули дизельні генератори на території об'єкта. На місце надзвичайної ситуації оперативно прибули підрозділи ДСНС. Вогнеборцям вдалося приборкати полум'я на всіх ділянках займання, наразі всі пожежі повністю ліквідовані.

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Удар дрона по АЗС в Києві
Огороджена територія АЗС. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Також Новини.LIVE повідомляли, що через регулярні повітряні тривоги та багатогодинне перебування дітей у сховищах Києву невдовзі доведеться повністю переформатувати освітній процес, перейнявши досвід прифронтових міст. Експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов зазначає, що повноцінне навчання у столичних школах за звичним форматом стає неможливим.

Водночас у справі трагедії в селі Мила Бучанського району перед судом постане посадовець СБУ. Слідство встановило, що саме керівник підрозділу службових осіб проігнорував базові норми безпеки та організував зберігання арсеналу боєприпасів у приміщенні колишнього овочесховища поблизу житлових будинків.

Київ пожежа вибух АЗС дрони Голосіївський район
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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