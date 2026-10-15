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Главная Киев В Киеве из-за ударов по энергообъектам снизилось давление воды

В Киеве из-за ударов по энергообъектам снизилось давление воды

Ua ru
15 октября 2026 23:08
В Киеве из-за ударов РФ по энергообъектам снизилось давление воды
Мужчина открывает кран. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

Вечером в четверг, 15 октября, в правобережной части Киева, в частности в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах, снизилось давление воды. Проблемы с водоснабжением возникли из-за повреждения энергообъектов в Киевской области. Специалисты переключают питание на водопроводных станциях.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Последствия обстрела Киева вечером 15 октября

В 22:03 мэр Киева сообщил о работе ПВО по российским беспилотникам и призвал граждан находиться в укрытиях. В 22:49 Кличко сообщил, что в Шевченковском районе обломки БпЛА упали во двор частной усадьбы. Загорелся первый этаж частного жилого дома. На место направляются спасатели, правоохранители и медики.

Вечером 15 октября 2026 года РФ обстреляла Киев
Скриншот сообщений t.me/vitaliy_klitschko

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 15 октября в Печерском районе Киева в результате обстрела пострадали шесть человек. Четверых потерпевших госпитализировали. Получили повреждения жилые дома, два учебных заведения и автомобили.

Также Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киевщины сообщал, что в Киевской области в течение суток 14 октября от российских атак пострадали четверо людей. Получили повреждения 16 частных домов. Один дом и грузовик обстрел уничтожил полностью.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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