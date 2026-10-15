У Києві через удари РФ по енергооб'єктах знизився тиск води

Чоловік відкриває кран. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Увечері в четвер, 15 жовтня, у правобережній частині Києва, зокрема в Голосіївському, Святошинському, Солом'янському і Шевченківському районах, знизився тиск води. До проблем із водопостачанням призвело пошкодження енергооб'єктів на Київщині. Фахівці перемикають живлення на водопровідних станціях.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Києва ввечері 15 жовтня

О 22:03 мер Києва повідомив про роботу ППО по російських безпілотниках і закликав громадян перебувати в укриттях. О 22:49 Кличко повідомив, що в Шевченківському районі уламки БпЛА впали на подвір'я приватної садиби. Загорівся перший поверх приватного житлового будинку. На місце прямують рятувальники, правоохоронці та медики.

Скриншот повідомлень t.me/vitaliy_klitschko

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 15 жовтня в Печерському районі Києва внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей. Чотирьох потерпілих госпіталізували. Зазнали пошкоджень житлові будинки, два навчальних заклади та автомобілі.

Також Новини.LIVE з посиланням на поліцію Київщини писав, що в Київській області впродовж доби 14 жовтня від російських атак постраждали четверо людей. Зазнали пошкоджень 16 приватних будинків. Один будинок і вантажівку обстріл знищив ущент.