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Головна Київ У Києві через удари по енергооб'єктах знизився тиск води

У Києві через удари по енергооб'єктах знизився тиск води

Ua ru
15 жовтня 2026 23:08
У Києві через удари РФ по енергооб'єктах знизився тиск води
Чоловік відкриває кран. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Увечері в четвер, 15 жовтня, у правобережній частині Києва, зокрема в Голосіївському, Святошинському, Солом'янському і Шевченківському районах, знизився тиск води. До проблем із водопостачанням призвело пошкодження енергооб'єктів на Київщині. Фахівці перемикають живлення на водопровідних станціях.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Києва ввечері 15 жовтня

О 22:03 мер Києва повідомив про роботу ППО по російських безпілотниках і закликав громадян перебувати в укриттях. О 22:49 Кличко повідомив, що в Шевченківському районі уламки БпЛА впали на подвір'я приватної садиби. Загорівся перший поверх приватного житлового будинку. На місце прямують рятувальники, правоохоронці та медики.

Увечері 15 жовтня 2026 року РФ обстріляла Київ
Скриншот повідомлень t.me/vitaliy_klitschko

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 15 жовтня в Печерському районі Києва внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей. Чотирьох потерпілих госпіталізували. Зазнали пошкоджень житлові будинки, два навчальних заклади та автомобілі.

Також Новини.LIVE з посиланням на поліцію Київщини писав, що в Київській області впродовж доби 14 жовтня від російських атак постраждали четверо людей. Зазнали пошкоджень 16 приватних будинків. Один будинок і вантажівку обстріл знищив ущент.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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