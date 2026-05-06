В Киеве кипяток течет под землю: фоторепортаж с Оболони
Изношенные теплосети в Киеве снова стали причиной масштабных разрытий на Оболони и проспекте Свободы. Из-за регулярных прорывов старых труб коммунальные службы годами раскапывают одни и те же участки, превращая их в опасные зоны для пешеходов и оставляя жителей без горячего водоснабжения.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн, который показал, что происходит на улицах Киева.
В Киеве прорывает теплосети на Оболони
Десятилетиями на проспекте Владимира Ивасюка, что на столичной Оболони, продолжается эпопея с ремонтом подземных коммуникаций. Эта локация давно снискала среди местных жителей славу "символа вечного ремонта".
Главной причиной такого замкнутого круга является критическая изношенность городских теплосетей. Старые трубы просто не способны выдержать рабочую нагрузку, поэтому после очередного точечного латания случаются новые прорывы.
Аналогичная ситуация сейчас разворачивается и на проспекте Свободы, где появилось очередное свежее разрытие. Рабочие пытаются добраться до поврежденного участка теплотрассы, из-за которого происходит масштабная утечка. Горячая вода вместо того, чтобы доходить до квартир, выливается прямо в подполье.
Из-за таких бесконечных раскопок горожане ежедневно сталкиваются с бытовыми трудностями. Больше всего от этого страдают пожилые люди и родители, которые передвигаются с детскими колясками. Точечные ремонты труб спасают ситуацию лишь на короткое время, после чего ямы появляются снова.
