В Киеве кипяток течет под землю: фоторепортаж с Оболони

Ремонтные работы. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Изношенные теплосети в Киеве снова стали причиной масштабных разрытий на Оболони и проспекте Свободы. Из-за регулярных прорывов старых труб коммунальные службы годами раскапывают одни и те же участки, превращая их в опасные зоны для пешеходов и оставляя жителей без горячего водоснабжения.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн, который показал, что происходит на улицах Киева.

В Киеве прорывает теплосети на Оболони

Десятилетиями на проспекте Владимира Ивасюка, что на столичной Оболони, продолжается эпопея с ремонтом подземных коммуникаций. Эта локация давно снискала среди местных жителей славу "символа вечного ремонта".

Ремонтные работы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Главной причиной такого замкнутого круга является критическая изношенность городских теплосетей. Старые трубы просто не способны выдержать рабочую нагрузку, поэтому после очередного точечного латания случаются новые прорывы.

Разрытые коммуникации. Фото: Новини.LIVE

Аналогичная ситуация сейчас разворачивается и на проспекте Свободы, где появилось очередное свежее разрытие. Рабочие пытаются добраться до поврежденного участка теплотрассы, из-за которого происходит масштабная утечка. Горячая вода вместо того, чтобы доходить до квартир, выливается прямо в подполье.

Читайте также:

Ремонтные работы на проспекте Свободы. Фото: Новини.LIVE

Из-за таких бесконечных раскопок горожане ежедневно сталкиваются с бытовыми трудностями. Больше всего от этого страдают пожилые люди и родители, которые передвигаются с детскими колясками. Точечные ремонты труб спасают ситуацию лишь на короткое время, после чего ямы появляются снова.

Новини.LIVE писали ранее о том, как в Киеве изменились цены на топливо по состоянию на утро среды, 6 мая. Некоторые виды топлива подорожали на целую гривну.

Тем временем в Киеве сложная ситуация с восстановлением и подготовкой энергосистемы к следующему зимнему сезону. Для того, чтобы отремонтировать все объекты пока не хватает времени и финансирования. Кроме того, простого ремонта недостаточно — нужна сложная модернизация.

Также председатель Святошинской РГА Георгий Зантарая ответил, какая ситуация в районе Киева после интенсивных российских ударов. Более 330 домов имеют серьезные повреждения.