Головна Київ У Києві окріп тече під землю: фоторепортаж з Оболоні

Дата публікації: 6 травня 2026 12:08
Ремонтні роботи. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Зношені тепломережі у Києві знову стали причиною масштабних розриттів на Оболоні та проспекті Свободи. Через регулярні прориви старих труб комунальні служби роками розкопують одні й ті самі ділянки, перетворюючи їх на небезпечні зони для пішоходів та залишаючи мешканців без гарячого водопостачання.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн, який показав, що відбувається на вулицях Києва.

У Києві прориває тепломережі на Оболоні 

Десятиліттями на проспекті Володимира Івасюка, що на столичній Оболоні, триває епопея з ремонтом підземних комунікацій. Ця локація давно здобула серед місцевих жителів славу "символу вічного ремонту".

Ремонтні роботи в Києві. Фото: Новини.LIVE

Головною причиною такого замкненого кола є критична зношеність міських тепломереж. Старі труби просто не здатні витримати робоче навантаження, тому після чергового точкового латання трапляються нові прориви.

Розриті комунікації.Фото: Новини.LIVE

Аналогічна ситуація зараз розгортається і на проспекті Свободи, де з'явилося чергове свіже розриття. Робітники намагаються дістатися до пошкодженої ділянки теплотраси, через яку відбувається масштабний витік. Гаряча вода замість того, щоб доходити до квартир, виливається прямо в підпілля.

Ремонтні роботи на проспекті Свободи. Фото: Новини.LIVE

Через такі безкінечні розкопки містяни щодня стикаються з побутовими труднощами. Найбільше від цього страждають літні люди та батьки, які пересуваються з дитячими візками. Точкові ремонти труб рятують ситуацію лише на короткий час, після чого ями з'являються знову.

Новини.LIVE писали раніше про те, як у Києві змінилися ціни на паливо станом на ранок середи, 6 травня. Деякі види палива здорожчали на цілу гривню. 

Тим часом у Києві складна ситуація з відновленням та підготовкою енергосистеми до наступного зимового сезону. Для того, щоб відремонтувати усі об'єкти наразі не вистачає часу та фінансування. Окрім того, простого ремонту недостатньо — потрібна складна модернізація.

Також голова Святошинської РДА Георгій Зантарая відповів, яка ситуація у районі Києва після інтенсивних російських ударів. Понад 330 будинків мають серйозні пошкодження. 

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
