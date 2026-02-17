Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве "криминальные авторитеты" вымогали у врача деньги

В Киеве "криминальные авторитеты" вымогали у врача деньги

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 17:37
В Киеве задержали двух криминальных авторитетов за вымогательство денег у врача
Задержание фигуранта. Фото: Нацполиция

В Киеве двое "криминальных авторитетов" требовали у врача 19 000 долларов. Правоохранители задержали фигурантов и объявили им подозрения за организацию вымогательства денег.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева во вторник, 17 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вымогательство денег у врача

Фигурантами дела являются "криминальный авторитет" из Черниговской области по прозвищу "Носик" и его сообщник "Слепой".

Вимагання грошей у лікаря в Києві
Задержание фигуранта. Фото: Нацполиция

По просьбе знакомой они устроили преследование киевского врача, чтобы заставить его якобы погасить долг, вымышленный этой женщиной. Одному из фигурантов инкриминируют распространение преступного влияния, другому — побои и истязания.

Следователи установили, что "авторитет" из Черниговщины вместе с сообщниками поставили потерпевшего на "счетчик" за вымышленный долг.

Фигуранты инсценировали ситуацию, будто один из них стремится помочь врачу урегулировать конфликт мирным путем, но вместо этого сообщники его избили. Кроме того, к вымышленному долгу они незаконно добавили проценты.

В январе прошлого года правоохранители задержали трех злоумышленников во время получения от врача 3 000 долларов. Ранее они получили несколькими траншами еще 1 500 долларов.

Тогда полиция объявила им подозрение в вымогательстве. Кроме того, было изъято:

  • 37 900 долларов;
  • 67 350 гривен;
  • автомат АК;
  • патроны;
  • два автомобиля;
  • средства связи.
У Києві вимагали гроші у лікаря
Изъятые средства. Фото: Нацполиция
У київського лікаря вимагали 19 тис. доларів
Обыск у фигурантов. Фото: Нацполиция

Впоследствии подозрение объявили и заказчице преступления. Ее действия квалифицировали как вымогательство.

"На основании новых доказательств преступной деятельности, полученных в ходе досудебного расследования, полицейские объявили подозрения двум криминальным авторитетам. Криминальщику с Черниговщины по прозвищу "Носик" инкриминируют умышленное распространение в обществе преступного влияния, "авторитету" с Киевщины по прозвищу "Слепой" — умышленное нанесение побоев, имеющих характер истязания, совершенные группой лиц с целью запугивания потерпевшего", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области произошла ссора между сожителями, в результате чего женщина зарезала мужчину.

Ранее правоохранители задержали мужчину в Черновцах, которого подозревают в бросании гранаты во время конфликта.

Киев Черниговская область врачи деньги Нацполиция
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации