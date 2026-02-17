В Киеве задержали двух криминальных авторитетов за вымогательство денег у врача

В Киеве "криминальные авторитеты" вымогали у врача деньги
В Киеве двое "криминальных авторитетов" требовали у врача 19 000 долларов. Правоохранители задержали фигурантов и объявили им подозрения за организацию вымогательства денег.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева во вторник, 17 февраля, передает Новини.LIVE.
Вымогательство денег у врача
Фигурантами дела являются "криминальный авторитет" из Черниговской области по прозвищу "Носик" и его сообщник "Слепой".
По просьбе знакомой они устроили преследование киевского врача, чтобы заставить его якобы погасить долг, вымышленный этой женщиной. Одному из фигурантов инкриминируют распространение преступного влияния, другому — побои и истязания.
Следователи установили, что "авторитет" из Черниговщины вместе с сообщниками поставили потерпевшего на "счетчик" за вымышленный долг.
Фигуранты инсценировали ситуацию, будто один из них стремится помочь врачу урегулировать конфликт мирным путем, но вместо этого сообщники его избили. Кроме того, к вымышленному долгу они незаконно добавили проценты.
В январе прошлого года правоохранители задержали трех злоумышленников во время получения от врача 3 000 долларов. Ранее они получили несколькими траншами еще 1 500 долларов.
Тогда полиция объявила им подозрение в вымогательстве. Кроме того, было изъято:
- 37 900 долларов;
- 67 350 гривен;
- автомат АК;
- патроны;
- два автомобиля;
- средства связи.
Впоследствии подозрение объявили и заказчице преступления. Ее действия квалифицировали как вымогательство.
"На основании новых доказательств преступной деятельности, полученных в ходе досудебного расследования, полицейские объявили подозрения двум криминальным авторитетам. Криминальщику с Черниговщины по прозвищу "Носик" инкриминируют умышленное распространение в обществе преступного влияния, "авторитету" с Киевщины по прозвищу "Слепой" — умышленное нанесение побоев, имеющих характер истязания, совершенные группой лиц с целью запугивания потерпевшего", — говорится в сообщении.
