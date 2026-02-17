В Киеве задержали двух криминальных авторитетов за вымогательство денег у врача

Задержание фигуранта. Фото: Нацполиция

В Киеве двое "криминальных авторитетов" требовали у врача 19 000 долларов. Правоохранители задержали фигурантов и объявили им подозрения за организацию вымогательства денег.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева во вторник, 17 февраля, передает Новини.LIVE.

Вымогательство денег у врача

Фигурантами дела являются "криминальный авторитет" из Черниговской области по прозвищу "Носик" и его сообщник "Слепой".

Задержание фигуранта. Фото: Нацполиция

По просьбе знакомой они устроили преследование киевского врача, чтобы заставить его якобы погасить долг, вымышленный этой женщиной. Одному из фигурантов инкриминируют распространение преступного влияния, другому — побои и истязания.

Следователи установили, что "авторитет" из Черниговщины вместе с сообщниками поставили потерпевшего на "счетчик" за вымышленный долг.

Фигуранты инсценировали ситуацию, будто один из них стремится помочь врачу урегулировать конфликт мирным путем, но вместо этого сообщники его избили. Кроме того, к вымышленному долгу они незаконно добавили проценты.

В январе прошлого года правоохранители задержали трех злоумышленников во время получения от врача 3 000 долларов. Ранее они получили несколькими траншами еще 1 500 долларов.

Тогда полиция объявила им подозрение в вымогательстве. Кроме того, было изъято:

37 900 долларов;

67 350 гривен;

автомат АК;

патроны;

два автомобиля;

средства связи.

Изъятые средства. Фото: Нацполиция

Обыск у фигурантов. Фото: Нацполиция

Впоследствии подозрение объявили и заказчице преступления. Ее действия квалифицировали как вымогательство.

"На основании новых доказательств преступной деятельности, полученных в ходе досудебного расследования, полицейские объявили подозрения двум криминальным авторитетам. Криминальщику с Черниговщины по прозвищу "Носик" инкриминируют умышленное распространение в обществе преступного влияния, "авторитету" с Киевщины по прозвищу "Слепой" — умышленное нанесение побоев, имеющих характер истязания, совершенные группой лиц с целью запугивания потерпевшего", — говорится в сообщении.

