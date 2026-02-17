У Києві затримали двох кримінальних авторитетів за вимагання грошей у лікаря

Затримання фігуранта. Фото: Нацполіція

У Києві двоє "кримінальних авторитетів" вимагали у лікаря 19 000 доларів. Правоохоронці затримали фігурантів та оголосили їм підозри за організацію вимагання грошей.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Києва у вівторок, 17 лютого, передає Новини.LIVE.

Вимагання грошей у лікаря

Фігурантами справи є "кримінальний авторитет" з Чернігівської області на прізвисько "Носік" та його спільник "Сліпий".

Затримання фігуранта. Фото: Нацполіція

На прохання знайомої вони влаштували переслідування київського лікаря, щоб змусити його нібито погасити борг, вигаданий цією жінкою. Одному з фігурантів інкримінують поширення злочинного впливу, іншому – побої та мордування.

Слідчі встановили, що "авторитет" з Чернігівщини разом зі спільниками поставили потерпілого на "лічильник" за вигаданий борг.

Фігуранти інсценували ситуацію, ніби один із них прагне допомогти лікарю врегулювати конфлікт мирним шляхом, але замість цього спільники його побили. Крім того, до вигаданого боргу вони незаконно додали відсотки.

У січні минулого року правоохоронці затримали трьох зловмисників під час отримання від лікаря 3 000 доларів. Раніше вони отримали декількома траншами ще 1 500 доларів.

Тоді поліція оголосила їм підозру у вимаганні. Крім того, було вилучено:

37 900 доларів;

67 350 гривень;

автомат АК;

патрони;

два автомобілі;

засоби звʼязку.

Вилучені кошти. Фото: Нацполіція

Обшук у фігурантів. Фото: Нацполіція

Згодом підозру оголосили і замовницю злочину. Її дії кваліфікували як вимагання.

"На підставі нових доказів злочинної діяльності, отриманих у ході досудового розслідування, поліцейські оголосили підозри двом кримінальним авторитетам. Кримінальнику з Чернігівщини на прізвисько "Носік" інкримінують умисне поширення в суспільстві злочинного впливу, "авторитету" з Київщини на прізвисько "Сліпий" — умисне завдання побоїв, що мають характер мордування, вчинені групою осіб з метою залякування потерпілого", — йдеться у повідомленні.

