Главная Киев В Киеве латают дороги с грубыми нарушениями норм и без отчетности

В Киеве латают дороги с грубыми нарушениями норм и без отчетности

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 10:05
Эксперт раскритиковал технологию ремонта дорог в Киеве
Ремонт дорог в Киеве. Фото архивное: Новини.LIVE

При ремонте дорог в Киеве грубо нарушают технологию, используют смеси непонятного состава, а сам процесс почти невозможно нормально проконтролировать. Из-за этого заплатки на дорогах быстро разрушаются, а отчетности о реальных объемах таких работ фактически нет.

Такую оценку в эфире программы "Київський час" озвучил эксперт по государственному управлению в области градостроительства, бывший заместитель главного архитектора Киева Виктор Глеба.

По его словам, проблема не сводится только к качеству самой смеси. Он считает, что в системе ямочного ремонта фактически отсутствуют и нормальный жизненный цикл таких работ, и ответственные за результат, и полноценный сметный контроль. Именно поэтому, как утверждает Глеба, проверить реальные объемы, качество и долговечность такого ремонта практически невозможно.

Также Глеба сказал, что вместо качественных материалов, которые используют в европейских странах, на киевских дорогах применяют смеси, происхождение и состав которых непонятны.

"Нет ни жизненного цикла, ни ответственных, ни какого-то другого, скажем так, объектно-сметного контроля. Потому что вы не посчитаете метраж, ямочного ремонта. Если дорожное полотно имеет ширину, длину, и там есть специальные швы термические, технологические, которые позволяют эту дорогу удерживать. Они считают субстанцию в кубометрах, жидкость в литрах, и вот сколько потратили неизвестно, и говорят, мы же поремонтировали эту дорогу, как поремонтировали, в каких объемах, нет отчетности, она просто не предусмотрена в ямочном ремонте", — отметил Глеба.

Эксперт также объяснил, почему, по его мнению, такие заплатки долго не держатся и через некоторое время нужно будет снова проводить ремонт.

"Что они делают технологически? Засыпают чем-то, хламом каким-то, и потом этот хлам трамбовочной машиной вбивает, а куда? Там воздуха больше, чем самого асфальта. И потом в этот воздух попадает вода, вместо воздуха замерзает, размораживается, разваливается. Ну разве можно дорогу отремонтировать метлой? Лопата, метла, ямы, какая-то жидкость, неизвестно на что похожая. И это все подается, как ремонт дорог. Жизненный цикл этого куска, запомните адрес, через три месяца туда приедем, посмотрим, а оно будет рассыпаться. Вот вам цена вопроса", — раскритиковал качество работ эксперт.

Он также связал ситуацию с финансированием дорожных работ и с тем, откуда берут материалы для ремонта. В частности, он поставил под сомнение, можно ли говорить о качественном результате, если есть проблема с поставками битума.

После оттепели в Украине резко ухудшилось состояние дорог и главных трасс, среди которых в том числе и трасса Одесса — Киев. Водители жалуются на огромные ямы.

По оценкам нардепов, чтобы привести дороги в Украине в порядок, придется потратить не менее 50 млрд гривен.

Киев ремонт дороги асфальт
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
