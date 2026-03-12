Відео
Головна Київ У Києві під час ремонту доріг використовують невідомі суміші

У Києві під час ремонту доріг використовують невідомі суміші

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 10:05
Експерт розкритикував технологію ремонту доріг у Києві
Ремонт доріг в Києві. Фото архівне: Новини.LIVE

Ямковий ремонт у Києві роблять із грубими порушеннями технології. Через це латки на дорогах можуть не витримати й трьох місяців.

Таку оцінку в ефірі програми "Київський час" озвучив експерт з державного управління в галузі містобудування, колишній заступник головного архітектора Києва Віктор Глеба.

Читайте також:

Експерт пояснив чому в Києві ямковий ремонт доріг не допомагає

За його словами, проблема не зводиться лише до якості самої суміші. Він вважає, що в системі ямкового ремонту фактично відсутні і нормальний життєвий цикл таких робіт, і відповідальні за результат, і повноцінний кошторисний контроль. Саме тому, як стверджує Глеба, перевірити реальні обсяги, якість і довговічність такого ремонту практично неможливо.

Також Глеба сказав, що замість якісних матеріалів, які використовують у європейських країнах, на київських дорогах застосовують суміші, походження і склад яких незрозумілі.

"Немає ні життєвого циклу, ні відповідальних, ні якогось іншого, скажімо так, об'єктно-кошторисного контролю. Тому що ви не порахуєте метраж,  ямкового ремонту. Якщо дорожнє полотно має ширину, довжину, і там є спеціальні шви термічні, технологічні, які дозволяють цю дорогу утримувати. Вони рахують субстанцію в кубометрах, рідину в літрах, і ось скільки витратили невідомо, і кажуть, ми ж поремонтували оцю дорогу, як поремонтували, в яких обсягах, немає звітності, вона просто не передбачена в ямковому ремонті", — зазначив Глеба.

Експерт також пояснив, чому, на його думку, такі латки довго не тримаються і за певний час потрібно буде знову проводити ремонт

"Що вони роблять технологічно? Засипають чимось, мотлохом якимось, і потім цей мотлох трамбовочною машиною вбиває, а куди? Там повітря більше, ніж самого асфальту. І потім в це повітря потрапляє вода, замість повітря замерзає, розмерзається, розвалюється. Ну хіба можна дорогу відремонтувати метлою? Лопата, мітла, ями, якась рідина, невідомо на що схожа. І оце все подається, як ремонт доріг. Життєвий цикл цього шматка, запам'ятайте адресу, через три місяці туди приїдемо, подивитись, а воно буде розсипатись. От вам ціна питання", — розкритикував якість робіт експерт.

Він також пов'язав ситуацію з фінансуванням дорожніх робіт і з тим, звідки беруть матеріали для ремонту. Зокрема, він поставив під сумнів, чи можна говорити про якісний результат, якщо є проблема з постачанням бітуму.

Після відлиги в Україні різко погіршився стан доріг та головних трас, серед яких зокрема й траса Одеса — Київ. Водії скаржаться на величезні ями.

За оцінками нардепів, щоб привести дороги в Україні до ладу, доведеться витратити щонайменше 50 млрд гривень.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
