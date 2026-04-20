Главная Киев В Киеве люди заметили ночью в небе яркое светило: видео

Дата публикации 20 апреля 2026 12:15
Метеор над Киевом. Фото: кадр из видео

Поздно вечером 19 апреля воздушное пространство над Киевом озарил пролет загадочного небесного тела, которое оказалось большим метеором из потока Лириды. Пользователи в социальных сетях поговаривали, что это была комета, но ученый уже опроверг их теорию.

Об этом в частности высказался исследователь аномальных явлений Игорь Мехеда, передает Новини.LIVE.

Что за сияющий объект пролетел над Киевом 19 апреля

Появление яркого объекта в небе над Киевом поздним вечером 19 апреля мгновенно вызвало оживленные обсуждения в социальных сетях. Очевидцы активно выдвигали версии о падении метеорита или пролете кометы.

Такие предположения тесно связаны с текущим астрономическим периодом - именно в конце апреля планета проходит через Лириды. По информации NASA, этот метеорный поток состоит из космических обломков, которые оставила после себя комета C/1861 Тетчера.

Исследователь Игорь Мехеда полностью опроверг теорию о комете, отметив, что такие космические тела можно наблюдать исключительно в восточной части неба только перед самым рассветом. Специалист объяснил природу вечерней вспышки сгоранием большого камня в верхних слоях атмосферы и напомнил о похожем инциденте, произошедшем ровно два года назад.

"Ночью над Киевом наблюдался яркий метеор, очевидно, в атмосферу залетел большой небесный камень из метеорного потока Лириды и сгорел в атмосфере. Многие спутали его с кометой. Но это не так. Комету видно на Востоке, за 50 минут до восхода Солнца. Два года назад в этот день над Киевом также наблюдался яркий метеорит, его остатки упали возле поселка Попельня", — отметил ученый.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве продолжаются следственные действия относительно стрельбы, которую устроил уроженец Москвы в субботу, 18 апреля. Журналист Новини.LIVE показал, что происходит на месте возле супермаркета, где держали заложников, сейчас.

Вместе с тем выяснилось, что сегодня, 20 апреля, умерла еще одна жертва теракта в Киеве. В больнице скончался раненый мужчина. Таким образом от рук стрелка погибло семь человек.

Киев космос метеорит
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
