У Києві люди помітили вночі в небі яскраве світило: відео

Метеор над Києвом. Фото: кадр з відео

Пізно ввечері 19 квітня повітряний простір над Києвом осяяв проліт загадкового небесного тіла, яке виявилося великим метеором з потоку Ліриди. Користувачі у соціальних мережах подейкували, що це була комета, але науковець уже спростував їхню теорію.

Про це зокрема висловився дослідник аномальних явищ Ігор Мехеда, передає Новини.LIVE.

Що за сяючий об'єкт пролетів над Києвом 19 квітня

Поява яскравого об'єкта в небі над Києвом пізнього вечора 19 квітня миттєво викликала жваві обговорення у соціальних мережах. Очевидці активно висували версії про падіння метеорита або проліт комети.

Такі припущення тісно пов'язані з поточним астрономічним періодом — саме наприкінці квітня планета проходить через Ліриди. За інформацією NASA, цей метеорний потік складається з космічних уламків, які залишила по собі комета C/1861 Тетчера.

Дослідник Ігор Мехеда повністю спростував теорію про комету, наголосивши, що такі космічні тіла можна спостерігати виключно у східній частині неба лише перед самим світанком. Спеціаліст пояснив природу вечірнього спалаху згорянням великого каменя у верхніх шарах атмосфери та нагадав про схожий інцидент, що стався рівно два роки тому.

"Вночі над Києвом спостерігався яскравий метеор, вочевидь, у атмосферу залетів великий небесний камінь з метеорного потоку Ліриди та згорів у атмосфері. Багато хто сплутав його з кометою. Це не так. Комету видно на Сході, зо 50 хвилин до сходу Сонця. Два роки тому у цей день над Києвом також спостерігався яскравий метеорит, його залишки впали біля селища Попільня", — зазначив науковець.

