Доплаты медикам в Киеве за работу в период тревоги: суммы и условия

Медики оказывают помощь женщине. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Киеве медикам скорой помощи будут выплачивать надбавку за работу во время обстрелов и воздушных тревог. Помимо финансовой поддержки, город профинансирует закупку бронезащиты для врачей и металлоискателей для комиссий ВЛК.

Об этом Новини.LIVE рассказала директор департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.

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Сколько будут доплачивать медикам в Киеве за выезды на места атак

Согласно новому решению, медики будут получать почасовую надбавку к основной зарплате. За каждый выезд на вызов в период действия сигнала воздушной тревоги специалистам будут начислять дополнительные 250 гривен.

Если же врачам приходится работать непосредственно на местах поражений и оказывать помощь пострадавшим во время ликвидации последствий вражеских атак, сумма доплаты составит 500 гривен в час.

Как пояснила директор департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан, соответствующая инициатива является частью расширенной программы поддержки и развития города. Она подчеркнула, что, несмотря на отсутствие официального статуса прифронтового населенного пункта, ежедневные обстрелы превращают Киев в зону повышенного риска.

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"Мы понимаем, что когда все уходят в укрытие — и жители, и наши гости, — именно скорая медицинская помощь выезжает под обстрелами на места поражения", — отметила чиновница.

Она также добавила, что мэр Киева дал поручение максимально улучшить условия для тех специалистов, которые рискуют собственной жизнью ради спасения других.

Программа не ограничивается только денежными выплатами, но также предусматривает усиление физической защиты медицинского персонала. Для бригад скорой помощи планируется централизованно закупить специальную защитную одежду и другое необходимое снаряжение. По словам представительницы КГГА, это позволит дополнительно обезопасить работников и создать для них более спокойные и комфортные условия труда во время выездов на сложные объекты.

Третий пункт утвержденной программы касается усиления мер безопасности в помещениях, где работают военно-медицинские комиссии. Там будут приобретены и установлены специальные рамки-металлодетекторы для проверки посетителей. Указанные нововведения вступят в силу сразу после того, как официальный документ будет обнародован.

Новини.LIVE сообщали ранее, что в проекте госбюджета на 2027 год правительство обещает существенно повысить минимальные зарплаты медикам. Выплаты вырастут для врачей, медсестер и санитаров, чтобы удержать специалистов в больницах.

Для военных в 2026 году минимальная базовая зарплата составляет 20 130 гривен. Однако окончательная сумма обычно значительно выше, ведь к базовой зарплате добавляются деньги за боевые и специальные задания, а также надбавки за звание или стаж службы.