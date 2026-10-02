Доплати медикам у Києві за роботу під час тривоги: суми та умови

Медики надають допомогу жінці. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Києві медикам екстреної допомоги доплачуватимуть за роботу під час обстрілів та повітряних тривог. Окрім фінансової підтримки, місто профінансує закупівлю бронезахисту для лікарів та металошукачів для комісій ВЛК.

Про це Новини.LIVE розповіла директорка департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан.

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Скільки доплачуватимуть медикам у Києві за виїзди на місця атак

Згідно з новим рішенням, медики отримуватимуть погодинну надбавку до основної зарплати. За кожен виїзд на виклик у період дії сигналу повітряної тривоги фахівцям нараховуватимуть додаткові 250 гривень.

Якщо ж лікарям доводиться працювати безпосередньо на місцях уражень та допомагати постраждалим під час ліквідації наслідків ворожих атак, сума доплати становитиме 500 гривень за годину.

Як пояснила директорка департаменту охорони здоровёя КМДА Тетяна Мостепан, відповідна ініціатива є частиною розширеної програми підтримки та розвитку міста. Вона наголосила, що попри відсутність офіційного статусу прифронтового населеного пункту, щоденні обстріли перетворюють Київ на зону підвищеного ризику.

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"Ми розуміємо, коли всі йдуть в укриття мешканці і наші гості, то саме екстрена медична служба виїжджає під обстрілами і на місця ураження", — зазначила посадовиця.

Вона також додала, що мер Києва дав доручення максимально покращити умови для тих фахівців, які ризикують власним життям заради порятунку інших.

Програма не обмежується лише грошовими виплатами, а передбачає також посилення фізичного захисту медичного персоналу. Для бригад екстреної допомоги планують централізовано закупити спеціальний захисний одяг та інше необхідне екіпірування. За словами представниці КМДА, це дозволить додатково убезпечити працівників і створити для них більш спокійні та комфортні умови праці під час виїздів на складні локації.

Третій пункт затвердженої програми стосується посилення безпекових заходів у приміщеннях, де працюють військово-лікарські комісії. Туди придбають і встановлять спеціальні рамки-металодетектори для перевірки відвідувачів. Зазначені нововведення набудуть чинності відразу після того, як офіційний документ буде оприлюднено.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що у проєкті держбюджету на 2027 рік уряд обіцяє суттєво підвищити мінімальні зарплати медикам. Виплати зростуть для лікарів, медсестер і санітарів, щоб утримати фахівців у лікарнях.

Для військових у 2026 році мінімальна базова зарплата становить 20 130 гривень. Однак кінцева сума зазвичай є значно більшою, адже до основи додаються гроші за бойові та спеціальні завдання, а також надбавки за звання чи стаж служби.