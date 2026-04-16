Главная Киев В Киеве медики спасают жизни более 20 человек пострадавших от атаки

В Киеве медики спасают жизни более 20 человек пострадавших от атаки

Дата публикации 16 апреля 2026 12:58
Масштабный пожар в Киеве в результате российской атаки 16 апреля. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ночной террор Киева российскими войсками привел к гибели четырех человек и травмированию еще 58 человек. Чрезвычайники уже ликвидировали все очаги возгораний, охватившие Оболонский и Подольский районы, и сейчас коммунальщики совместно со спецтехникой разбирают завалы поврежденной жилой застройки.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сказала пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.

В Киеве травмировались 25 человек из-за российских атак

В столичных больницах сейчас находятся более двадцати пяти пациентов, которые получили ранения во время ночной атаки Российской Федерации на Киев. Всего за медицинской помощью обратилось 58 горожан. Большинству пострадавших врачи оказали необходимую помощь непосредственно на местах попаданий или в амбулаторных условиях. Известно, что среди тех, кто получил травмы в результате вражеского удара, есть двое детей.

Параллельно с работой медиков, подразделения ГСЧС завершили активную фазу ликвидации последствий атаки. Как пояснила Екатерина Поп, аварийно-спасательные мероприятия проводились исключительно на одной локации в Подольском районе столицы, и сейчас они полностью закончены. В то же время самая сложная ситуация была в Оболонском районе. Там пламя охватило большую площадь сразу на трех разных локациях.

В настоящее время все пожары на всех объектах в городе успешно ликвидированы. На местах разрушений продолжает работать специальная техника: спасатели вместе с работниками коммунальных служб разбирают завалы и устраняют последствия массированных ударов по жилой застройке Киева.

Как сообщали журналисты Новини.LIVE, в Киеве в ночь на 16 апреля прогремели мощные взрывы. Россия применила по столице и области десятки различных дронов и ракеты. В Подольском районе среди погибших есть 12 летний ребенок.

Также утром российский дрон влетел в многоэтажку в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что вражеский беспилотник летел на очень низкой высоте.

В результате атаки есть много разрушений гражданских объектов. Кроме того, есть пострадавшие среди медиков, а также полицейских.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
