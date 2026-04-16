Головна Київ У Києві медики рятують життя понад 20 людей постраждалих від атаки

У Києві медики рятують життя понад 20 людей постраждалих від атаки

Дата публікації: 16 квітня 2026 12:58
Масштабна пожежа у Києві внаслідок російської атаки 16 квітня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Нічний терор Києва російськими військами призвів до загибелі чотирьох людей і травмування ще 58 осіб. Надзвичайники вже ліквідували всі осередки займань, що охопили Оболонський та Подільський райони, і наразі комунальники спільно зі спецтехнікою розбирають завали пошкодженої житлової забудови.

Про це в ефірі Ранок.LIVE сказала речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.

У Києві травмувалося 25 осіб через російські атаки

У столичних лікарнях наразі перебувають понад двадцять п'ять пацієнтів, які отримали поранення під час нічної атаки Російської Федерації на Київ. Загалом за медичною допомогою звернулося 58 містян. Більшості постраждалих лікарі надали необхідну допомогу безпосередньо на місцях влучань або ж в амбулаторних умовах. Відомо, що серед тих, хто отримав травми внаслідок ворожого удару, є двоє дітей.

Паралельно з роботою медиків, підрозділи ДСНС завершили активну фазу ліквідації наслідків атаки. Як пояснила Катерина Поп, аварійно-рятувальні заходи проводилися виключно на одній локації у Подільському районі столиці, і наразі вони повністю закінчені. Водночас найскладніша ситуація була в Оболонському районі. Там полум'я охопило велику площу відразу на трьох різних локаціях.

На цей час усі пожежі на всіх об'єктах у місті успішно ліквідовані. На місцях руйнувань продовжує працювати спеціальна техніка: рятувальники разом із працівниками комунальних служб розбирають завали та усувають наслідки масованих ударів по житловій забудові Києва.

Як повідомляли журналісти Новини.LIVE, у Києві в ніч проти 16 квітня пролунали потужні вибухи. Росія застосувала по столиці та області десятки різних дронів та ракети. У Подільському районі серед загиблих є 12 річна дитина.

Також вранці російський дрон влетів у багатоповерхівку в Києві. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що ворожий безпілотник летів на дуже низькій висоті.

Внаслідок атаки є багато руйнувань цивільних об'єктів. Крім того, є постраждалі серед медиків, а також поліцейських.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
