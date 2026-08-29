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Главная Киев В День памяти защитников в Киеве почтили героев

В День памяти защитников в Киеве почтили героев

Ua ru
29 августа 2026 10:46
Эксклюзив
В Киеве минутой молчания почтили память героев в День памяти защитников
Участники акции памяти во время минуты молчания. Фото: Новини.LIVE

В День памяти защитников и защитниц Украины 29 августа в столице в девять утра было полностью приостановлено движение всего общественного транспорта и поездов метрополитена для проведения общенациональной минуты молчания. На Майдане Независимости состоялась акция в память о погибших с участием военных и родственников героев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на собственного корреспондента.

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Акция на Майдане Независимости

Сразу после завершения траурной акции работу коммунальных маршрутов начали постепенно возобновлять.

В Киеве минутой молчания почтили героев в День памяти защитников - фото 1
Участники акции памяти во время минуты молчания. Фото: Новини.LIVE

День памяти защитников Украины ежегодно отмечается 29 августа. Он был установлен указом Президента Украины № 621/2019 от 23 августа 2019 года.

В Киеве минутой молчания почтили героев в День памяти защитников - фото 2
Плакат на акции памяти. Фото: Новини.LIVE

Документ определил эту дату как день ежегодного почтения памяти военнослужащих и добровольцев, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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В Киеве минутой молчания почтили героев в День памяти защитников - фото 3
Плакат с надписью в руках людей во время минуты молчания. Фото: Новини.LIVE

Установление памятной даты призвано сохранить память о подвиге защитников и напомнить обществу о цене украинской свободы.

В Киеве минутой молчания почтили героев в День памяти защитников - фото 4
Участники акции памяти во время минуты молчания. Фото: Новини.LIVE

Также в Киеве на минуту приостановили работу метро и наземного общественного транспорта. После минуты молчания движение возобновили.

В Киеве минутой молчания почтили героев в День памяти защитников - фото 5
Остановка движения метро во время минуты молчания. Фото: Новини.LIVE

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в ночь на 28 августа Россия атаковала склады Новой почты и соседнее предприятие в Святопетровском Киевской области. Произошел масштабный пожар.

Также сообщали, что сегодняшняя атака на Киевскую область привела к гибели людей. На месте удара в Бучанском районе, где возник крупный пожар и произошла детонация, продолжают работать спасатели.

Киев акция День памяти защитников Украины минута молчания Майдан Независимости
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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