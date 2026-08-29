У Києві хвилиною мовчання вшанували героїв у День пам'яті захисників

Учасники акції пам'яті під час хвилини мовчання. Фото: Новини.LIVE

У День пам'яті захисників і захисниць України 29 серпня у столиці о дев'ятій ранку повністю зупинили рух усього громадського транспорту та поїздів метрополітену для проведення загальнонаціональної хвилини мовчання. На Майдані Незалежності відбулас акція в пам'ять про загиблих за участю військових та родичів героїв.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента.

Реклама

Акція на Майдані Незалежності

Одразу після завершення скорботної акції роботу комунальних маршрутів почали поступово відновлювати.

Учасники акції пам'яті під час хвилини мовчання. Фото: Новини.LIVE

День памʼяті захисників України щорічно припадає на 29 серпня. Його встановили указом Президента України №621/2019 від 23 серпня 2019 року.

Плакат на акції пам'яті. Фото: Новини.LIVE

Документ визначив цю дату як день щорічного вшанування військовослужбовців і добровольців, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Читайте також:

Плакат с написом в руках людей під час хвилини мовчання. Фото: Новини.LIVE

Запровадження пам’ятної дати має зберегти пам’ять про подвиг захисників та нагадувати суспільству про ціну української свободи.

Учасники акції пам'яті під час хвилини мовчання. Фото: Новини.LIVE

Також у Києві на хвилину зупинили роботу метро та наземного громадського транспорту. Після хвилини мовчання рух відновили.

Зупинка руху метро під час хвилини мовчання. Фото: Новини.LIVE

Як писали Новини.LIVE раніше, у ніч проти 29 серпня Росія атакувала склади "Нової пошти" та сусіднє підприємство у Святопетрівському Київської області. Сталася масштабна пожежа.

Також Новини.LIVE повідомляли, що сьогоднішня атака на Київську область призвела до загибелі людей. На місці удару в Бучанському районі, де виникла масштабна пожежа та детонація, продовжують працювати рятувальники.