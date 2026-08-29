У Києві хвилиною мовчання вшанували героїв у День пам'яті захисників

У День пам'яті захисників у Києві вшанували героїв
У День пам'яті захисників і захисниць України 29 серпня у столиці о дев'ятій ранку повністю зупинили рух усього громадського транспорту та поїздів метрополітену для проведення загальнонаціональної хвилини мовчання. На Майдані Незалежності відбулас акція в пам'ять про загиблих за участю військових та родичів героїв.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента.
Акція на Майдані Незалежності
Одразу після завершення скорботної акції роботу комунальних маршрутів почали поступово відновлювати.
День памʼяті захисників України щорічно припадає на 29 серпня. Його встановили указом Президента України №621/2019 від 23 серпня 2019 року.
Документ визначив цю дату як день щорічного вшанування військовослужбовців і добровольців, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Запровадження пам’ятної дати має зберегти пам’ять про подвиг захисників та нагадувати суспільству про ціну української свободи.
Також у Києві на хвилину зупинили роботу метро та наземного громадського транспорту. Після хвилини мовчання рух відновили.
Як писали Новини.LIVE раніше, у ніч проти 29 серпня Росія атакувала склади "Нової пошти" та сусіднє підприємство у Святопетрівському Київської області. Сталася масштабна пожежа.
Також Новини.LIVE повідомляли, що сьогоднішня атака на Київську область призвела до загибелі людей. На місці удару в Бучанському районі, де виникла масштабна пожежа та детонація, продовжують працювати рятувальники.