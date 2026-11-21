Заседание Киевского горсовета. Фото: facebook.com/kyiv.city.council

Доцент кафедры мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений Андрей Корецкий заявил, что строительство автомобильного тоннеля под Днепром в Киеве может продлиться не менее пяти лет даже при максимально быстрых темпах работ. Только подготовка проектной документации потребует примерно полутора лет, а реализация такого масштабного инфраструктурного проекта потребует сложных технических решений.

Об этом Корецкий рассказал в эфире "Киевского времени", сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Сколько времени нужно для строительства тоннеля под Днепром

Эксперт объяснил, что для обеспечения полноценного автомобильного сообщения необходимо построить как минимум три отдельных тоннеля. Два из них будут предназначены для движения транспорта в разных направлениях, а третий будет выполнять сервисную и эвакуационную функции.

Корецкий подчеркнул, что перед началом строительства необходимо подготовить технико-экономическое обоснование и определить основные параметры будущего сооружения.

В частности, необходимо определить габариты тоннелей, поскольку специализированные тоннелепроходческие комплексы изготавливают индивидуально для каждого проекта.

Читайте также:

"Пять лет — это обозримый, но невероятно быстрый темп строительства", — отметил специалист.

По мнению Корецкого, создание подземного транспортного перехода через Днепр технически возможно. Он также считает, что столица нуждается в таком инфраструктурном объекте для развития транспортного сообщения.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 21 ноября в Киеве возобновили движение автобусов по Южному мосту в обоих направлениях после ограничений, вызванных российскими атаками.

Также Новини.LIVE писал, что футуролог Виталий Кулик призвал усилить защиту подъездов к Киеву от российских атак. Для этого необходимо установить специальные защитные сетки, увеличить количество средств ПВО и мобильных огневых групп.