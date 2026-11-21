Засідання Київської міськради. Фото: facebook.com/kyiv.city.council

Доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Андрій Корецький заявив, що будівництво автомобільного тунелю під Дніпром у Києві може тривати щонайменше п'ять років навіть за максимально швидких темпів робіт. Лише підготовка проєктної документації потребуватиме приблизно півтора року, а реалізація такого масштабного інфраструктурного проєкту вимагатиме складних технічних рішень.

Про це Корецький розповів в ефірі "Київського часу", повідомляє Новини.LIVE.

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Скільки часу потрібно для будівництва тунелю під Дніпром

Експерт пояснив, що для забезпечення повноцінного автомобільного сполучення необхідно спорудити щонайменше три окремі тунелі. Два з них призначатимуться для руху транспорту в різних напрямках, а третій виконуватиме сервісну та евакуаційну функції.

Корецький наголосив, що перед початком будівництва потрібно підготувати техніко-економічне обґрунтування та визначити основні параметри майбутньої споруди.

Зокрема, необхідно визначити габарити тунелів, оскільки спеціалізовані тунелепрохідницькі комплекси виготовляють індивідуально для кожного проєкту.

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"П'ять років — це осяжне, але неймовірно швидкий темп спорудження", — зазначив фахівець.

На думку Корецького, створення підземного транспортного переходу через Дніпро є технічно можливим. Він також вважає, що столиця потребує такого інфраструктурного об'єкта для розвитку транспортного сполучення.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 21 листопада у Києві відновили рух автобусів Південним мостом в обох напрямках після обмежень, спричинених російськими атаками.

Також Новини.LIVE писав, що футуролог Віталій Кулик закликав посилити захист під'їздів до Києва від російських атак. Для цього необхідно встановити спеціальні захисні сітки, збільшити кількість засобів ППО та мобільних вогневих груп.