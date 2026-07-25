В Киеве могут повысить тариф на воду до 63 грн за кубометр

Из крана течет вода. Иллюстративное фото: magnific

Карина Приходько Редактор

В Киеве тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение для населения могут повысить до 63 грн за кубометр. Стоимость услуг может измениться уже с 1 августа или с 1 сентября.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Київського часу".

Цены на воду в Киеве

Попенко рассказал, что решение об отсрочке повышения стоимости воды связано с тем, что власти не хотели одновременно увеличивать финансовую нагрузку на киевлян.

"Новые цены на воду отложили, чтобы они не совпали по времени с повышением стоимости проезда, которое произошло в начале июля", — пояснил эксперт.

Отметим, что в настоящее время действующий тариф на воду для населения в столице составляет 30,38 грн за 1 кубометр. Если новый тариф будет введен, стоимость услуг для бытовых потребителей фактически вырастет более чем вдвое. В то же время официального решения о введении нового тарифа на данный момент не обнародовано.

Как писали Новини.LIVE, бывшему руководителю КП "Плесо" сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств. Убытки для Киева составили более 475 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что в киевском супермаркете мужчина устроил стрельбу. Он стрелял в охранника в Оболонском районе столицы.