Стрельба в киевском супермаркете: полиция задержала мужчину, открывшего огонь по охраннику

Полицейские задерживают мужчину. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Киеве правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в одном из супермаркетов Оболонского района. По данным полиции, он находился в состоянии алкогольного опьянения и открыл огонь в сторону сотрудника охраны.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Новини.LIVE.

Полиция задержала стрелка на Оболони

Инцидент произошел 22 июля в магазине на улице Северной. После сообщения о стрельбе на место оперативно прибыли следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, оперативники и сотрудники полиции охраны.

Подозреваемый и полицейский. Фото: полиция Киева

Предварительно установлено, что 35-летний киевлянин, находясь в нетрезвом состоянии, зашел в супермаркет и начал конфликтовать с персоналом. Впоследствии он достал пневматический пистолет и произвел выстрел в сторону охранника.

Стрельба в магазине. Фото: полиция Киева

Правоохранители задержали мужчину в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также полицейские изъяли пневматический пистолет, который, по версии следствия, использовался во время инцидента.

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Следователи сообщили задержанному о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. В случае доказательства вины мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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