В Киеве молодежь сможет принять участие в открытой донации крови — детали

В четверг, 12 февраля, в Киеве состоится открытая донация крови. Приобщиться к сдаче крови смогут все желающие, в том числе и молодежь.

В Киеве состоится донация крови — когда и где

Итак, 12 февраля 2026 года в Киеве состоится открытая донация крови, которую проведут Министерство молодежи и спорта Украины совместно с ДонорUA и инициативой "Теплокровные".

Отмечается, что сейчас кровь остается ресурсом, который невозможно заменить. Она нужна ежедневно — для раненых военных, людей, которые проходят сложное лечение, и всех, чья жизнь зависит от своевременного переливания.

Именно поэтому ДонорUA объединился с Министерством молодежи и спорта Украины и мобильным донорским хабом "Теплокровные", чтобы привлекать молодежь и активные сообщества к регулярному донорству и формировать культуру взаимопомощи как часть гражданской устойчивости.

"Каждая сдача крови — это не только шанс спасти жизнь, но и проявление нашей гражданской устойчивости и ответственности друг перед другом. Молодежь и активные сообщества сейчас могут задавать тон культуры взаимопомощи, делая регулярное донорство частью повседневной жизни и поддерживая тех, кто в этом нуждается больше всего", — отметила заместитель министра молодежи и спорта Украины Ульяна Токарева.

Донация крови состоится:

12 февраля, 9:00-14:00;

Киев, ул. Эспланадная, 42.

Донация будет проходить в мобильном донорском хабе "Теплокровные" — специально оборудованном автобусе для безопасной и комфортной сдачи крови.

Участие в донации открыта для всех желающих с 18 лет, которые соответствуют медицинским требованиям.

