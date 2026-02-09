Видео
Главная Киев В Киеве молодежь сможет присоединиться к донации крови — когда и как

В Киеве молодежь сможет присоединиться к донации крови — когда и как

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 14:11
В Киеве молодежь сможет принять участие в открытой донации крови — детали
Человек сдает кровь. Иллюстративное фото: Freepik

В четверг, 12 февраля, в Киеве состоится открытая донация крови. Приобщиться к сдаче крови смогут все желающие, в том числе и молодежь.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на "Вечерний Киев" в понедельник, 9 февраля.

Читайте также:
У Києві молодь зможе долучитися до донації крові
Молодежь сдает кровь. Иллюстративное фото: Freepik

В Киеве состоится донация крови — когда и где

Итак, 12 февраля 2026 года в Киеве состоится открытая донация крови, которую проведут Министерство молодежи и спорта Украины совместно с ДонорUA и инициативой "Теплокровные".

Отмечается, что сейчас кровь остается ресурсом, который невозможно заменить. Она нужна ежедневно — для раненых военных, людей, которые проходят сложное лечение, и всех, чья жизнь зависит от своевременного переливания.

Именно поэтому ДонорUA объединился с Министерством молодежи и спорта Украины и мобильным донорским хабом "Теплокровные", чтобы привлекать молодежь и активные сообщества к регулярному донорству и формировать культуру взаимопомощи как часть гражданской устойчивости.

"Каждая сдача крови — это не только шанс спасти жизнь, но и проявление нашей гражданской устойчивости и ответственности друг перед другом. Молодежь и активные сообщества сейчас могут задавать тон культуры взаимопомощи, делая регулярное донорство частью повседневной жизни и поддерживая тех, кто в этом нуждается больше всего", — отметила заместитель министра молодежи и спорта Украины Ульяна Токарева.

Донация крови состоится:

  • 12 февраля, 9:00-14:00;
  • Киев, ул. Эспланадная, 42.

Донация будет проходить в мобильном донорском хабе "Теплокровные" — специально оборудованном автобусе для безопасной и комфортной сдачи крови.

Участие в донации открыта для всех желающих с 18 лет, которые соответствуют медицинским требованиям.

Недавно во Львове врачи Вооруженных сил Украины провели тренинг для хирургов НАТО.

Ранее мы рассказывали, что военные дроны будут перевозить донорские органы.

Киев здоровье помощь донор крови молодежь
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
