У Києві молодь зможе взяти участь у відкритій донації крові — деталі

Людина здає кров. Ілюстративне фото: Freepik

У четвер, 12 лютого, у Києві відбудеться відкрита донація крові. Долучитися до здачі крові зможуть всі охочі, зокрема й молодь.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на "Вечірній Київ" у понеділок, 9 лютого.

Молодь здає кров. Ілюстративне фото: Freepik

У Києві відбудеться донація крові — коли та де

Отже, 12 лютого 2026 року в Києві відбудеться відкрита донація крові, яку проведуть Міністерство молоді та спорту України спільно з ДонорUA та ініціативою "Теплокровні".

Зазначається, що нині кров залишається ресурсом, який неможливо замінити. Вона потрібна щодня — для поранених військових, людей, які проходять складне лікування, та всіх, чиє життя залежить від своєчасного переливання.

Саме тому ДонорUA об’єднався з Міністерством молоді та спорту України та мобільним донорським хабом "Теплокровні", щоб залучати молодь і активні спільноти до регулярного донорства та формувати культуру взаємодопомоги як частину громадянської стійкості.

"Кожна здача крові — це не лише шанс врятувати життя, а й прояв нашої громадянської стійкості та відповідальності один перед одним. Молодь і активні спільноти зараз можуть задавати тон культури взаємодопомоги, роблячи регулярне донорство частиною повсякденного життя та підтримуючи тих, хто цього потребує найбільше", — зазначила заступниця міністра молоді та спорту України Уляна Токарєва.

Донація крові відбудеться:

12 лютого, 9:00–14:00;

Київ, вул. Еспланадна, 42.

Донація відбуватиметься у мобільному донорському хабі "Теплокровні" — спеціально обладнаному автобусі для безпечної та комфортної здачі крові.

Участь у донації відкрита для всіх охочих з 18 років, які відповідають медичним вимогам.

