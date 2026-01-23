В Киеве открыли производство из-за избиения коммунального работника

Полиция документирует ситуацию. Фото иллюстративное: Нацполиция

В столице полиция расследует драку, во время которой пострадал работник коммунального предприятия. Происшествие произошло в Печерском районе Киева во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения в жилом доме.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По данным правоохранителей, в полицию обратился 53-летний сотрудник ЖЭКа. Мужчина сообщил, что во время выполнения служебных обязанностей у него возникла словесная перепалка с жильцом дома. Конфликт обострился, после чего 62-летний мужчина ударил коммунальщика.

Для фиксации обстоятельств происшествия на место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили обоих участников конфликта, а также возможных очевидцев, задокументировали инцидент и начали следственные действия, направленные на полное выяснение всех деталей случившегося.

Пострадавшего госпитализировали. Ему выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой должны установить степень тяжести телесных повреждений, нанесенных в результате нападения.

По факту избиения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение. Досудебное расследование продолжается, правоохранители проверяют все обстоятельства инцидента.

