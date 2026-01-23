У Києві відкрили провадження через побиття комунального працівника

У Києві чоловік напав на комунальника під час ремонту опалення
У столиці поліція розслідує бійку, під час якої постраждав працівник комунального підприємства. Подія сталася в Печерському районі Києва під час проведення робіт із відновлення теплопостачання в житловому будинку.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.
У Києві чоловік напав на комунальника
За даними правоохоронців, до поліції звернувся 53-річний співробітник ЖЕДу. Чоловік повідомив, що під час виконання службових обов'язків у нього виникла словесна суперечка з мешканцем будинку. Конфлікт загострився, після чого 62-річний чоловік вдарив комунальника.
Для фіксації обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські опитали обох учасників конфлікту, а також можливих очевидців, задокументували інцидент і розпочали слідчі дії, спрямовані на повне з’ясування всіх деталей того, що сталося.
Потерпілого госпіталізували. Йому видали направлення на судово-медичну експертизу, результати якої мають встановити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, завданих унаслідок нападу.
За фактом побиття відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. Досудове розслідування триває, правоохоронці перевіряють усі обставини інциденту.
