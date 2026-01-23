Відео
Головна Київ У Києві чоловік напав на комунальника під час ремонту опалення

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 10:05
У Києві відкрили провадження через побиття комунального працівника
Поліція документує ситуацію. Фото ілюстративне: Нацполіція

У столиці поліція розслідує бійку, під час якої постраждав працівник комунального підприємства. Подія сталася в Печерському районі Києва під час проведення робіт із відновлення теплопостачання в житловому будинку.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

За даними правоохоронців, до поліції звернувся 53-річний співробітник ЖЕДу. Чоловік повідомив, що під час виконання службових обов'язків у нього виникла словесна суперечка з мешканцем будинку. Конфлікт загострився, після чого 62-річний чоловік вдарив комунальника.

Для фіксації обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські опитали обох учасників конфлікту, а також можливих очевидців, задокументували інцидент і розпочали слідчі дії, спрямовані на повне з’ясування всіх деталей того, що сталося.

Потерпілого госпіталізували. Йому видали направлення на судово-медичну експертизу, результати якої мають встановити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, завданих унаслідок нападу.

За фактом побиття відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. Досудове розслідування триває, правоохоронці перевіряють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі сталася бійка за участі працівників ТЦК та цивільного. Справа на контролі в омбудсмена України.

Також нещодавно в Києві затримали чоловіка, який підірвав гранату в хостелі після сварки.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
