В Киеве мужчина обворовывал поврежденные квартиры после обстрела

Последствия российского обстрела Киева 24 мая. Фото: ГСЧС

В Киеве мужчина обворовывал поврежденные квартиры на Подоле после массированного российского обстрела в ночь на 24 мая. Правоохранители задержали злоумышленника. Сейчас открыто уголовное производство по факту кражи.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, передает Новини.LIVE.

Мужчина обворовывал квартиры киевлян после обстрела

Сегодня ночью во время ракетной атаки врага на переулок Хорива в Киеве получили повреждения жилые дома — взрывная волна выбила в квартирах окна и двери.

"Пока жители находились в укрытиях, злоумышленник воспользовался ситуацией и начал проникать в поврежденные дома, откуда похищал личные вещи владельцев", — говорится в сообщении.

Злоумышленник, который обворовывал квартиры. Фото: полиция Киева

В полицию обратилась одна из потерпевших, которая сообщила о краже имущества. Правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его в одной из квартир, где он хотел совершить еще одну кражу. Злоумышленником оказался 29-летний мужчина, который находился в розыске за совершение имущественного преступления в другой области.

"Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — кража. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы", — добавили в полиции.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, этой ночью главный удар противника был направлен на Киев. В целом россияне выпустили 90 ракет и 600 дронов.

Кроме того, этой ночью российская армия ударила по Белоцерковщине "Орешником". Враг осуществил пуск ракеты с полигона Капустин Яр.