Головна Київ У Києві чоловік обкрадав пошкоджені квартири після обстрілу

У Києві чоловік обкрадав пошкоджені квартири після обстрілу

Дата публікації: 24 травня 2026 17:14
Наслідки російського обстрілу Києва 24 травня. Фото: ДСНС

У Києві чоловік обкрадав пошкоджені квартири на Подолі після масованого російського обстрілу у ніч проти 24 травня. Правоохоронці затримали зловмисника. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом крадіжки.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва, передає Новини.LIVE.

Чоловік обкрадав квартири киян після обстрілу

Сьогодні вночі під час ракетної атаки ворога на провулок Хорива в Києві зазнали пошкоджень житлові будинки — вибухова хвиля повибивала в квартирах вікна та двері.

"Поки мешканці перебували в укриттях, зловмисник скористався ситуацією й почав проникати до пошкоджених осель, звідки викрадав особисті речі власників", — йдеться у повідомленні.

Чоловік у Києві розкрадав пошкоджені квартири
Зловмисник, який обкрадав квартири. Фото: поліція Києва

До поліції звернулася одна з потерпілих, яка повідомила про крадіжку майна. Правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його в одній із квартир, де він хотів вчинити ще одну крадіжку. Зловмисником виявився 29-річний чоловік, який перебував у розшуку за скоєння майнового злочину в іншій області. 

"Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі", — додали в поліції.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, цієї ночі головний удар противника був спрямований на Київ. Загалом росіяни випустили 90 ракет та 600 дронів.

Крім того, цієї ночі російська армія вдарила по Білоцерківщині "Орєшніком". Ворог здійснив пуск ракети з полігону Капустин Яр.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
