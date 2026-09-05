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Главная Киев В Киеве мужчина взорвал боеприпас: пострадали четверо человек

В Киеве мужчина взорвал боеприпас: пострадали четверо человек

Ua ru
5 сентября 2026 00:05
Взрыв в Святошинском районе Киева 4 сентября — мужчина взорвал боеприпас
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В пятницу вечером, 4 сентября, мужчина в одном из районов Киева взорвал боеприпас. В результате взрыва пострадали как он сам, так и несколько других человек.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на Telegram-канал полиции Киева.

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Взрыв в Киеве из-за подрыва боеприпаса 4 сентября

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Святошинском районе Киева. В частности, мужчина взорвал боеприпас, в результате чего пострадал он сам и еще трое человек.

«По предварительным данным, мужчина на улице привел в действие боеприпас, в результате детонации которого получил телесные повреждения. Кроме него, также пострадали трое людей, находившихся рядом», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия находится следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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