Вибух у Святошинському районі Києва 4 веренся - чоловік підірвав боєприпас

У Києві чоловік підірвав боєприпас: постраждали четверо людей
У п'ятницю ввечері, 4 вересня, чоловік в одному з районів Києва підірвав боєприпас. Внаслідок детонації постраждав як він, так і кілька інших людей.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram поліції Києва.
Вибух у Києві через підрив боєприпасу 4 вересня
За даними правоохоронців, інцидент стався у Святошинському районі Києва. Зокрема, чоловік підірвав боєприпас, через що постраждав він та ще троє людей.
"За попередніми даними, чоловік на вулиці привів в дію боєприпас, внаслідок детонації якого отримав тілесні ушкодження. Окрім нього також постраждало троє людей, які перебували поруч", — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події перебуває слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим. Всі обставини події зʼясовуються.
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