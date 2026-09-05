Вибух у Святошинському районі Києва 4 веренся - чоловік підірвав боєприпас

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У п'ятницю ввечері, 4 вересня, чоловік в одному з районів Києва підірвав боєприпас. Внаслідок детонації постраждав як він, так і кілька інших людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram поліції Києва.

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Вибух у Києві через підрив боєприпасу 4 вересня

За даними правоохоронців, інцидент стався у Святошинському районі Києва. Зокрема, чоловік підірвав боєприпас, через що постраждав він та ще троє людей.

"За попередніми даними, чоловік на вулиці привів в дію боєприпас, внаслідок детонації якого отримав тілесні ушкодження. Окрім нього також постраждало троє людей, які перебували поруч", — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події перебуває слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим. Всі обставини події зʼясовуються.

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