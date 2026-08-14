Правоохранители задержали мужчину, который залез в бочку со смолой, чтобы ограбить магазин

Задержанный мужчина в Киеве. Фото: Нацполиция

В Киеве задержали изобретательного злоумышленника, который выбрал крайне необычный способ маскировки для ночного набега на торговое заведение. Мужчина полностью обмазался строительной смолой, надеясь стать невидимым для охраны в ночное время. Однако ограбить магазин ему не удалось, а правоохранителям пришлось потратить много времени и подручных средств, чтобы просто очистить задержанного перед допросом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию.

Конспирация пошла не по плану

Молодой киевлянин тщательно готовился к преступлению и решил использовать подручные материалы с соседней строительной площадки, чтобы слиться с ночной тьмой. Для этого он залез в бочку со смолой, стоявшую на территории строительной площадки, надеясь таким образом слиться с темнотой.

Задержанный злоумышленник в Киеве. Фото: Нацполиция

Затем он разбил стеклянную входную дверь магазина и начал быстро упаковывать в свой мешок всё, что попадалось под руку на прилавках. Среди похищенного имущества оказались табачные изделия, сладости, соки, несколько фруктов и пачка влажных салфеток. Забрать больше помешали охранники заведения, от которых он бросился бежать.

"Но и на этом нарушитель не остановился — по дороге домой он начал бросать камни в окна лицея. В этот момент его с мешком похищенного и обнаружили правоохранители. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — сообщили в Нацполиции.

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Задержание злоумышленника в Киеве. Фото: Нацполиция

Однако перед началом следственных действий возникла серьезная проблема из-за состояния одежды и кожи правонарушителя.

"Чтобы доставить нарушителя в управление полиции и допросить, его пришлось помыть. Правоохранители потратили более пяти часов, щетки для обуви, 12 литров масла и 4 литра моющего средства", — сообщили в полиции.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, полиция Киева объявила официальное подозрение 46-летнему киевлянину, который во время внезапной уличной ссоры в центре столицы расстрелял автомобиль BMW, повредив стекло и багажник иномарки из-за того, что водитель временно загородил ему свободный проход.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина устроил кровавую бойню в ресторане отеля в Печорском районе. Во время стычки он несколько раз ударил 41-летнего посетителя канцелярским ножом в область головы и плеча. Злоумышленника задержали.