В Киеве на 40% увеличили количество групп оповещения ТЦК на 40%

Врио заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко. Фото: Новини.LIVE

В течение последних 3-4 месяцев в Киеве примерно на 40% увеличили количество групп оповещения. По словам и.о. заместителя начальника Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Валерия Кравченко, усиление мобилизационных мероприятий связано с необходимостью повышения их эффективности. Он отметил, что представители ТЦК не нарушают законодательства.

Об этом сообщил Кравченко на заседании ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

В столице усилили мобилизационные мероприятия

По словам Кравченко, после реорганизации ТЦК в столице также изменили подходы к работе взводов охраны и оповещения, а количество таких групп было расширено.

Он отметил, что работники ТЦК действуют в соответствии с постановлением Кабинета министров №560, которое предусматривает возможность проведения оповещения в общественных местах, транспорте, по месту жительства и работы военнообязанных. А в условиях военного положения в Киеве на постоянной основе проводятся совместные розыскные мероприятия с участием полиции и военных подразделений.

"Я не вижу, что деятельность работников ТЦК является каким-то нарушением действующего законодательства", — подчеркнул он.

Как писали Новини.LIVE, недавно Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал ТЦК перестать использовать балаклавы. По его словам, представители военкомата также должны предъявлять удостоверение. Он отметил, что когда лица представителей ТЦК скрыты, то невозможно будет их идентифицировать, если они нарушат права человека.

Также сегодня , 15 мая, проходят обыски в Ужгородском районном ТЦК и СП. Следствие расследует схему по продаже повесток с отсроченной датой для военнообязанных. Уже известно, что вручили несколько подозрений.