У Києві на 40% збільшили кількість груп оповіщення ТЦК

Т.в.о. заступника начальника Київського ТЦК Валерій Кравченко.

Упродовж останніх 3–4 місяців у Києві приблизно на 40% збільшили кількість груп оповіщення. За словами т.в.о. заступника начальника Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Валерія Кравченка, посилення мобілізаційних заходів пов’язане з необхідністю підвищення їхньої ефективності. Він наголосив, що представники ТЦК не порушують законодавства.

Про це повідомив Кравченко на засіданні ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

У столиці посилили мобілізаційні заходи

За словами Кравченка, після реорганізації ТЦК у столиці також змінили підходи до роботи взводів охорони та оповіщення, а кількість таких груп була розширена.

Він зазначив, що працівники ТЦК діють відповідно до постанови Кабінету міністрів №560, яка передбачає можливість проведення оповіщення у громадських місцях, транспорті, за місцем проживання та роботи військовозобов’язаних. А в умовах воєнного стану у Києві на постійній основі проводяться спільні розшукові заходи за участі поліції та військових підрозділів.

"Я не вбачаю, що діяльність працівників ТЦК є якимось порушенням чинного законодавства", — наголосив він.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець закликав ТЦК перестати використовувати балаклави. За його словами, представники військкомату також мають пред'являти посвідчення. Він наголосив, що коли обличчя представників ТЦК приховані, то неможливо буде їх ідентифікувати, якщо вони порушать права людини.

Також сьогодні , 15 травня, відбуваються обшуки в Ужгородському районному ТЦК та СП. Слідство розслідує схему з продажу повісток з відстроченою датою для військовозобов’язаних. Вже відомо, що вручили кілька підозр.