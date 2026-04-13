В Киеве на АЗС продают дизель по 92,90: где самые высокие цены сегодня

Стела с ценами в Киеве

Цены на АЗС в Киеве остались на стабильном уровне после выходных. Согласно данным мониторинга цен на киевских АЗС по состоянию на 13 апреля, стоимость базового бензина А-95 колеблется от 69,90 до 76,90 гривны за литр, а цена на дизель держится в широком диапазоне от 87,90 до 95,90 гривны в зависимости от конкретной сети.

Стоимость топлива в Киеве 13 апреля

Сеть WOG:

ДТ Евро — 92,90 грн/л

ДТ Mustang+ — 95,90 грн/л

А-95 Евро — 76,90 грн/л

95 Mustang — 79,90 грн/л

100 Mustang — 86,90 грн/л

Сеть UPG:

upg 100 — 83,00 грн/л

upg 95 — 77,00 грн/л

А-95 — 74,00 грн/л

ДТ euro — 91,00 грн/л

Сеть UKRNAFTA:

95 Energy — 69,90 грн/л

95 — 69,90 грн/л

ДТ — 87,90 грн/л

ДТ Energy — 91,90 грн/л

Газ — 48,90 грн/л

Сеть AMIC:

Евро 95 — 71,99 грн/л

Premium 95 — 74,99 грн/л

Евро ДТ — 90,99 грн/л

Premium ДТ — 93,99 грн/л

Газ — 48,49 грн/л

AdBlue — 40,99 грн/л

За выходные цены не претерпели резких изменений и остались на относительно стабильном уровне с незначительными колебаниями. Если утром 11 апреля средний ценник на дизельное топливо в столице составлял около 90 гривен за литр после некоторого снижения, то сегодня, 13 апреля, он держится в похожем диапазоне от 87,90 до 95,90 гривны в зависимости от класса.

Бензин А-95 в субботу в среднем стоил примерно 73,5 гривны, а сегодня его стоимость варьируется от 69,90 на станциях UKRNAFTA до 76,90 гривны на WOG.

Стоимость автогаза остается наиболее стабильной: она так же надежно удерживается в пределах 48-49 гривен за литр.

