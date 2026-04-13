В Киеве на АЗС продают дизель по 92,90: где самые высокие цены сегодня
Цены на АЗС в Киеве остались на стабильном уровне после выходных. Согласно данным мониторинга цен на киевских АЗС по состоянию на 13 апреля, стоимость базового бензина А-95 колеблется от 69,90 до 76,90 гривны за литр, а цена на дизель держится в широком диапазоне от 87,90 до 95,90 гривны в зависимости от конкретной сети.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Стоимость топлива в Киеве 13 апреля
Сеть WOG:
- ДТ Евро — 92,90 грн/л
- ДТ Mustang+ — 95,90 грн/л
- А-95 Евро — 76,90 грн/л
- 95 Mustang — 79,90 грн/л
- 100 Mustang — 86,90 грн/л
Сеть UPG:
- upg 100 — 83,00 грн/л
- upg 95 — 77,00 грн/л
- А-95 — 74,00 грн/л
- ДТ euro — 91,00 грн/л
Сеть UKRNAFTA:
- 95 Energy — 69,90 грн/л
- 95 — 69,90 грн/л
- ДТ — 87,90 грн/л
- ДТ Energy — 91,90 грн/л
- Газ — 48,90 грн/л
Сеть AMIC:
- Евро 95 — 71,99 грн/л
- Premium 95 — 74,99 грн/л
- Евро ДТ — 90,99 грн/л
- Premium ДТ — 93,99 грн/л
- Газ — 48,49 грн/л
- AdBlue — 40,99 грн/л
За выходные цены не претерпели резких изменений и остались на относительно стабильном уровне с незначительными колебаниями. Если утром 11 апреля средний ценник на дизельное топливо в столице составлял около 90 гривен за литр после некоторого снижения, то сегодня, 13 апреля, он держится в похожем диапазоне от 87,90 до 95,90 гривны в зависимости от класса.
Бензин А-95 в субботу в среднем стоил примерно 73,5 гривны, а сегодня его стоимость варьируется от 69,90 на станциях UKRNAFTA до 76,90 гривны на WOG.
Стоимость автогаза остается наиболее стабильной: она так же надежно удерживается в пределах 48-49 гривен за литр.
