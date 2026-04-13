В Киеве на АЗС продают дизель по 92,90: где самые высокие цены сегодня

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 09:02
Стела с ценами в Киеве

Цены на АЗС в Киеве остались на стабильном уровне после выходных. Согласно данным мониторинга цен на киевских АЗС по состоянию на 13 апреля, стоимость базового бензина А-95 колеблется от 69,90 до 76,90 гривны за литр, а цена на дизель держится в широком диапазоне от 87,90 до 95,90 гривны в зависимости от конкретной сети.

Стоимость топлива в Киеве 13 апреля

Сеть WOG:

Стела с ценами на АЗС на WOG 13 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • ДТ Евро — 92,90 грн/л
  • ДТ Mustang+ — 95,90 грн/л
  • А-95 Евро — 76,90 грн/л
  • 95 Mustang — 79,90 грн/л
  • 100 Mustang — 86,90 грн/л

Сеть UPG:

Стела с ценами 13 апреля на АЗС UPG. Фото: Новини.LIVE
  • upg 100 — 83,00 грн/л
  • upg 95 — 77,00 грн/л
  • А-95 — 74,00 грн/л
  • ДТ euro — 91,00 грн/л

Сеть UKRNAFTA:

Цены на АЗС UKRNAFTA в Киеве 13 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • 95 Energy — 69,90 грн/л
  • 95 — 69,90 грн/л
  • ДТ — 87,90 грн/л
  • ДТ Energy — 91,90 грн/л
  • Газ — 48,90 грн/л

Сеть AMIC:

Стоимость топлива в Киеве 13 апреля на АЗС AMIC. Фото: Новини.LIVE
  • Евро 95 — 71,99 грн/л
  • Premium 95 — 74,99 грн/л
  • Евро ДТ — 90,99 грн/л
  • Premium ДТ — 93,99 грн/л
  • Газ — 48,49 грн/л
  • AdBlue — 40,99 грн/л

За выходные цены не претерпели резких изменений и остались на относительно стабильном уровне с незначительными колебаниями. Если утром 11 апреля средний ценник на дизельное топливо в столице составлял около 90 гривен за литр после некоторого снижения, то сегодня, 13 апреля, он держится в похожем диапазоне от 87,90 до 95,90 гривны в зависимости от класса.

Бензин А-95 в субботу в среднем стоил примерно 73,5 гривны, а сегодня его стоимость варьируется от 69,90 на станциях UKRNAFTA до 76,90 гривны на WOG.

Стоимость автогаза остается наиболее стабильной: она так же надежно удерживается в пределах 48-49 гривен за литр.

Недавно в эфире Новини.LIVE эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов прокомментировал подсчет себестоимости проезда в метро Киева, который составляет 64 гривны. Он объяснил, что могли заложить в такую цену в КГГА.

Также в Киеве открыли выставку, посвященную творчеству художника Ван Гога. На выставке киевляне и гости города могут познакомиться с работами художника с помощью VR-очков и анимации.

цены на топливо Киев АЗС
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
