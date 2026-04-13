У Києві на АЗС продають дизель по 92,90: де найвищі ціни сьогодні

У Києві на АЗС продають дизель по 92,90: де найвищі ціни сьогодні

Дата публікації: 13 квітня 2026 09:02
У Києві на АЗС продають дизель по 92,90: де найвищі ціни сьогодні
Стела з цінами в Києві

Ціни на АЗС в Києві залишились на стабільному рівні після вихідних. Згідно з даними моніторингу цін на київських АЗС станом на 13 квітня, вартість базового бензину А-95 коливається від 69,90 до 76,90 гривні за літр, а ціна на дизель тримається в широкому діапазоні від 87,90 до 95,90 гривні залежно від конкретної мережі.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Вартість палива в Києві 13 квітня

Мережа WOG:

null
Стела з цінами на АЗС на WOG 13 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • ДП Євро — 92,90 грн/л
  • ДП Mustang+ — 95,90 грн/л
  • А-95 Євро — 76,90 грн/л
  • 95 Mustang — 79,90 грн/л
  • 100 Mustang — 86,90 грн/л

Мережа UPG:

null
Стела з цінами 13 квітня на АЗС UPG. Фото: Новини.LIVE
  • upg 100 — 83,00 грн/л
  • upg 95 — 77,00 грн/л
  • А-95 — 74,00 грн/л
  • ДП euro — 91,00 грн/л

Мережа UKRNAFTA:

null
Ціни на АЗС UKRNAFTA в Києві 13 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • 95 Energy — 69,90 грн/л
  • 95 — 69,90 грн/л
  • ДП — 87,90 грн/л
  • ДП Energy — 91,90 грн/л
  • Газ — 48,90 грн/л

Мережа AMIC:

null
Вартість палива в Києві 13 квітня на АЗС AMIC. Фото: Новини.LIVE
  • Євро 95 — 71,99 грн/л
  • Premium 95 — 74,99 грн/л
  • Євро ДП — 90,99 грн/л
  • Premium ДП — 93,99 грн/л
  • Газ — 48,49 грн/л
  • AdBlue — 40,99 грн/л

За вихідні ціни не зазнали різких змін і залишилися на відносно стабільному рівні з незначними коливаннями. Якщо вранці 11 квітня середній цінник на дизельне пальне у столиці становив близько 90 гривень за літр після певного зниження, то сьогодні, 13 квітня, він тримається в схожому діапазоні від 87,90 до 95,90 гривні залежно від класу.

Бензин А-95 у суботу в середньому коштував приблизно 73,5 гривні, а сьогодні його вартість варіюється від 69,90 на станціях UKRNAFTA до 76,90 гривні на WOG.

Вартість автогазу залишається найбільш стабільною: вона так само надійно утримується в межах 48-49 гривень за літр

Нещодавно в ефірі Новини.LIVE експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов прокоментував підрахунок собівартості проїзду в метро Києва, який становить 64 гривні. Він пояснив, що могли закласти у таку ціну в КМДА.

Також в Києві відкрили виставку, присвячену творчості художника Ван Гога. На виставці кияни та гості міста можуть познайомитися з роботами митця за допомогою VR-окулярів та анімації.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
