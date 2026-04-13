У Києві на АЗС продають дизель по 92,90: де найвищі ціни сьогодні

Стела з цінами в Києві

Ціни на АЗС в Києві залишились на стабільному рівні після вихідних. Згідно з даними моніторингу цін на київських АЗС станом на 13 квітня, вартість базового бензину А-95 коливається від 69,90 до 76,90 гривні за літр, а ціна на дизель тримається в широкому діапазоні від 87,90 до 95,90 гривні залежно від конкретної мережі.

Вартість палива в Києві 13 квітня

Мережа WOG:

ДП Євро — 92,90 грн/л

ДП Mustang+ — 95,90 грн/л

А-95 Євро — 76,90 грн/л

95 Mustang — 79,90 грн/л

100 Mustang — 86,90 грн/л

Мережа UPG:

upg 100 — 83,00 грн/л

upg 95 — 77,00 грн/л

А-95 — 74,00 грн/л

ДП euro — 91,00 грн/л

Мережа UKRNAFTA:

95 Energy — 69,90 грн/л

95 — 69,90 грн/л

ДП — 87,90 грн/л

ДП Energy — 91,90 грн/л

Газ — 48,90 грн/л

Мережа AMIC:

Євро 95 — 71,99 грн/л

Premium 95 — 74,99 грн/л

Євро ДП — 90,99 грн/л

Premium ДП — 93,99 грн/л

Газ — 48,49 грн/л

AdBlue — 40,99 грн/л

За вихідні ціни не зазнали різких змін і залишилися на відносно стабільному рівні з незначними коливаннями. Якщо вранці 11 квітня середній цінник на дизельне пальне у столиці становив близько 90 гривень за літр після певного зниження, то сьогодні, 13 квітня, він тримається в схожому діапазоні від 87,90 до 95,90 гривні залежно від класу.

Бензин А-95 у суботу в середньому коштував приблизно 73,5 гривні, а сьогодні його вартість варіюється від 69,90 на станціях UKRNAFTA до 76,90 гривні на WOG.

Вартість автогазу залишається найбільш стабільною: вона так само надійно утримується в межах 48-49 гривень за літр.

